Germania-Italia 3-3: spettacolo e rimonta sfiorata, tedeschi in semifinale di Nations League

DORTMUND - Finisce 3-3 una partita ricca di emozioni tra Germania e Italia, che sancisce il passaggio del turno dei padroni di casa. I tedeschi, grazie alle reti di Kimmich, Musiala e Kleindienst, volano in semifinale di Nations League, dove affronteranno la vincente tra Portogallo e Danimarca. Gli Azzurri salutano la competizione, ma lo fanno con orgoglio, dopo una ripresa di grande carattere e una rimonta sfiorata firmata da Kean (doppietta) e Raspadori.

Primo tempo di marca tedesca

La gara si apre con una Germania aggressiva e ben organizzata, che mette subito in difficoltà l'Italia. Il vantaggio arriva al 30' su calcio di rigore trasformato con freddezza da Kimmich, dopo un fallo in area fischiato a Bastoni. L’Italia fatica a reagire e poco dopo incassa il raddoppio: Musiala approfitta di una clamorosa disattenzione difensiva su corner e insacca da pochi passi. Il colpo del definitivo 3-0 arriva sul finale della prima frazione con Kleindienst, bravo a deviare sotto porta un cross teso dalla destra.

Reazione Azzurra nella ripresa

Nel secondo tempo entra in campo un’altra Italia. Spalletti ridisegna la squadra e gli effetti si vedono subito: al 49’ Kean accorcia le distanze con un destro preciso sul primo palo. I tedeschi calano e l’Italia cresce, trovando il 3-2 ancora con Kean al 69’, stavolta su assist di Chiesa. Gli Azzurri ci credono e sfiorano il pari in più occasioni. Al 75' l’arbitro assegna un rigore all’Italia per un presunto fallo su Pellegrini, ma dopo il check al VAR torna sui suoi passi.

Il pari arriva nel finale

Quando tutto sembra perduto, in pieno recupero un altro episodio in area tedesca regala agli Azzurri una nuova chance: stavolta il rigore, assegnato per fallo su Raspadori, viene confermato dal VAR. Lo stesso Raspadori si presenta sul dischetto e fa 3-3, regalando almeno un punto d’onore all’Italia.

Germania in semifinale

Il pareggio basta però alla Germania per qualificarsi alle semifinali della Nations League, dove sfiderà la vincente tra Portogallo e Danimarca, impegnate nei supplementari. Per l’Italia finisce qui un torneo altalenante, ma con segnali di crescita e carattere nella parte finale.