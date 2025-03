Folkabbestia, 'I girasoli di Van Gogh' segna il ritorno della storica band rock folk

Folkabbestia (foto Alberto Fortunato)

"I girasoli di Van Gogh" è il nuovo singolo della storica rock folk band Folkabbestia, in uscita venerdì 14 marzo in tutte le piattaforme digitali per Maninalto!/Believe. Il brano si può ascoltare al seguente link https://open.spotify.com/intl-it/album/2JCKWm9Rb0rrphqtxmGJen