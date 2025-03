Elon Musk: "Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino, senza crollerebbe la prima linea"

Drop of Light/Shutterstock



Queste affermazioni sottolineano l'importanza cruciale di Starlink nel mantenere le comunicazioni militari ucraine durante il conflitto con la Russia. Dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022, SpaceX ha fornito migliaia di terminali Starlink all'Ucraina, garantendo una connessione internet stabile anche nelle zone più colpite. Questo supporto ha permesso alle forze ucraine di coordinare operazioni militari e mantenere linee di comunicazione sicure.



Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di Novenkoye, nella regione ucraina di Sumy, e la riconquista di Lebedevka nel Kursk. Secondo fonti militari russe, queste operazioni mirano a rafforzare le posizioni lungo il confine e a interrompere le linee di rifornimento ucraine.



La situazione nella regione di Kursk è particolarmente critica per l'esercito ucraino. Le forze russe hanno utilizzato tattiche innovative, come l'infiltrazione attraverso gasdotti, per sorprendere le unità ucraine vicino a Sudzha, con l'obiettivo di espellere le truppe ucraine dalla regione. Questa manovra fa parte di una strategia più ampia per isolare circa 10.000 soldati ucraini, minacciando di tagliare loro i rifornimenti di carburante e munizioni.



In risposta, le forze di difesa ucraine hanno intensificato le operazioni contro i droni russi. Tra le 19:00 di ieri e questa mattina, hanno abbattuto 73 droni d'attacco di tipo Shahed su un totale di 119 lanciati. Altri 37 droni, per lo più esche destinate a confondere la contraerea, si sono persi o sono caduti in zone aperte. Questo dimostra l'efficacia e la prontezza della difesa aerea ucraina nel contrastare le minacce aeree russe.



La situazione sul campo rimane fluida e complessa, con entrambe le parti che adottano nuove tattiche e strategie. Il ruolo di Starlink e il supporto tecnologico fornito all'Ucraina continuano a essere elementi chiave nel conflitto in corso.

