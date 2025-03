Dispersione scolastica e devianza minorile: maxi-controlli dei Carabinieri tra Ostia e Civitavecchia

OSTIA - Ihanno avviato un’di controllo suglidi Ostia, Civitavecchia e nei comuni a nord di Roma, tra cui Bracciano, Monterotondo e le zone lungo la via Cassia. L’obiettivo è contrastare lae la, fenomeni che mettono a rischio il futuro di molti giovani.

141 scuole sotto controllo: i numeri dell’operazione

L’attività, durata un mese, è stata condotta in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, i Dirigenti Scolastici e i Sindaci delle aree coinvolte. Il bilancio è significativo:

🔹 141 istituti scolastici verificati

🔹 38 scuole con casi di minori con assenze ingiustificate

🔹 122 studenti segnalati per ipotesi di dispersione scolastica (di età compresa tra 6 e 16 anni)

🔹 4939 giorni di assenza da scuola senza giustificato motivo

🔹 124 genitori denunciati per inosservanza dell’obbligo scolastico, in base all’art. 570-ter del codice penale

Lotta all’abbandono scolastico: il ruolo dei Carabinieri

L’operazione mira a contrastare la dispersione scolastica esplicita, ossia l’evasione dell’obbligo di istruzione o le assenze prolungate, che possono aumentare il rischio di esclusione sociale e di devianza minorile.

Tra i casi più gravi rilevati:

🔸 Studenti che non si sono mai presentati a scuola dall’inizio dell’anno scolastico

🔸 Ragazzi che hanno frequentato solo pochi giorni

🔸 Assenze segnalate dai dirigenti scolastici oltre i 90 giorni

Monitoraggio costante fino a fine anno scolastico

I controlli continueranno per tutto l’anno scolastico, con un’attenzione particolare ai minori a rischio. L’obiettivo è non solo individuare i casi di abbandono scolastico, ma anche attivare percorsi di recupero in collaborazione con scuole e famiglie.