Decaro smentisce le voci su una sua candidatura alla segreteria Pd: "Con Schlein uniti per un’alternativa credibile"

BARI - Il presidente della commissione Ambiente dell’Unione europea,, interviene con chiarezza sulle voci che da giorni lo vedrebbero tra i papabili alla guida del, smentendo ogni ipotesi di candidatura e confermando pieno sostegno all’attuale segretaria,

In un post pubblicato sui suoi canali social, l’ex sindaco di Bari ed ex presidente dell’Anci mette un punto fermo:

"Esistono una segreteria e una segretaria autorevole eletta da poco, Elly Schlein, ed è pienamente titolata a terminare il suo mandato."

Decaro allontana così qualsiasi ipotesi di un congresso anticipato:

"Non abbiamo bisogno di un congresso del Partito Democratico, non ne ha bisogno l’Italia né il Pd. Con Elly Schlein dobbiamo lavorare, uniti, per costruire un progetto di governo credibile e alternativo alle destre."

Per l’esponente dem, l’unità del partito deve prevalere sulle dinamiche interne:

"Passare i prossimi mesi rinchiusi nei nostri circoli a discutere del nostro ombelico non mi pare la strada migliore per raggiungere questo obiettivo."

Infine, Decaro lancia un appello alla responsabilità e all’ascolto dei cittadini:

"Non amo intervenire nelle questioni di partito, ma oggi sento il dovere di fare un richiamo alla responsabilità del momento e all’ascolto dei cittadini e dei nostri elettori, che anche sabato, in piazza a Roma, ci hanno chiesto a gran voce di restare uniti."

Un messaggio che punta a rafforzare la leadership di Schlein e a spegnere le polemiche, invitando la comunità democratica a concentrarsi sulle sfide politiche future.