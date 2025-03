Bari, maxi confisca da oltre 23 milioni di euro a sodalizi criminali con proiezione transnazionale

BARI - La, su delega dele dell', ha eseguito un’operazione di confisca di beni per un valore superiore ai. Il provvedimento ha colpitoper la loro partecipazione a due, operativamente collegati e attivi in reati di

Doppio binario: lo strumento di confisca efficace contro la criminalità

L'operazione è stata condotta applicando il sistema sanzionatorio del “doppio binario”, che prevede:

La confisca di prevenzione, relativa ai beni considerati sproporzionati rispetto al reddito lecito di individui socialmente pericolosi. La confisca penale, riguardante i beni direttamente collegati ai reati, in quanto strumenti, prodotto o profitto dell’attività criminale.

Questo metodo si è rivelato particolarmente efficace per sottrarre ai clan illeciti patrimoni accumulati nel tempo.

I destinatari della confisca: vertici e membri dell’organizzazione

Tra i destinatari del provvedimento figurano:

Il capo del sodalizio , già condannato in via definitiva per associazione a delinquere , frode fiscale , riciclaggio , traffico di stupefacenti e bancarotta fraudolenta .

, già condannato in via definitiva per , , , e . Altri 22 coimputati, con ruoli di promotori e gregari, anch’essi condannati con sentenza irrevocabile.

L'inchiesta ha portato alla luce triangolazioni finanziarie in ambito U.E. utilizzate per eseguire ingenti investimenti in paradisi fiscali.

Confiscati immobili di lusso, denaro e beni di valore

L’operazione, condotta in diverse regioni italiane (Puglia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto), ha portato al sequestro di:

Denaro contante e rapporti finanziari

Orologi di lusso e gioielli

Ville e appartamenti di pregio

Quote societarie

Automobili di lusso

Il valore complessivo dei beni confiscati ammonta a oltre 18 milioni di euro, mentre sono in corso ulteriori attività per il recupero di altri 5 milioni di euro, già individuati all'estero.

L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata, colpendo non solo le persone coinvolte, ma anche il loro potere economico.