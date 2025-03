Al via i colloqui Usa-Ucraina a Riad. Il Cremlino frena: "Negoziati all’inizio, saranno difficili"

RIAD - Sono iniziati ufficialmente ai colloqui tra le delegazioni di. L’annuncio è arrivato dal ministro della Difesa di Kiev, segnando un nuovo passo nella ricerca di soluzioni diplomatiche per il conflitto in corso. Tuttavia, daarrivano segnali di cautela: ilha infatti minimizzato le aspettative su una possibile rapida risoluzione, sottolineando che le trattative sono solo "all’inizio" e prospettando che i negoziati con Washington si preannunciano "difficili".

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Donald Trump, che è tornato a far parlare di sé dichiarando: "Non credo che ci sia nessuno al mondo in grado di fermare il presidente russo Vladimir Putin, a parte me".

Nel frattempo, il rappresentante speciale del presidente Usa, Steve Witkoff, ha criticato apertamente il piano promosso dal premier britannico Keir Starmer e da altri leader europei, che prevede il dispiegamento di una forza internazionale per sostenere un cessate il fuoco in Ucraina. Witkoff ha definito tale proposta "una posa, un atteggiamento", ribadendo la contrarietà americana a un intervento europeo sul campo per garantire la sicurezza.

Sul terreno, la tensione resta altissima. Nella notte, la Russia ha lanciato un nuovo attacco con droni su Kiev, colpendo edifici residenziali e provocando devastazione in diversi quartieri della capitale. Secondo le autorità ucraine, riportate dal Guardian, l’attacco ha causato la morte di tre persone, tra cui una bambina di appena cinque anni, e ha ferito almeno dieci civili. I servizi di emergenza riferiscono che una donna è rimasta uccisa nel distretto di Dniprosvkyi, mentre un’altra vittima è stata registrata nel distretto di Holosiivskyi.

L’ondata di violenza non accenna dunque a diminuire, mentre la diplomazia internazionale prova timidamente a tessere i fili di un dialogo ancora fragile e incerto.