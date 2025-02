Un SMS per svuotare il conto corrente: scoperta centrale di truffe online a Napoli

NAPOLI - Nel cuore dello storico rione Sanità, i Carabinieri della stazione Napoli Stella hanno messo a segno un blitz in un immobile diroccato. Apparentemente disabitato, il luogo aveva attirato l’attenzione degli investigatori per il continuo via vai di giovani. Se inizialmente si sospettava un traffico di droga, l’irruzione ha rivelato una realtà diversa: un’organizzata centrale operativa per truffe online.

All’interno dei locali sono stati sequestrati un portatile e cinque smartphone. Gli strumenti erano collegati a un sistema automatizzato che generava migliaia di link fraudolenti e inviava centinaia di SMS ingannevoli. Tra i messaggi truffaldini si leggeva: “Gentile cliente, la sua carta è in fase di blocco, per evitare la sospensione, aggiorna i dati. Accedi”. Il link contenuto nel messaggio, apparentemente legittimo, reindirizzava le vittime su un sito fasullo, identico a quello dell’istituto di credito, inducendole a inserire i propri dati sensibili.

Una tecnica ancora più sofisticata permetteva a questi SMS di inserirsi nella cronologia dei messaggi ricevuti dalla banca reale, rendendo la truffa ancora più credibile. Dai primi accertamenti, i Carabinieri hanno documentato cinque truffe già consumate, per un importo complessivo di 10mila euro, e sono riusciti a sventarne altre tre. Durante le perquisizioni, sono state rinvenute anche 44 SIM “vergini”, pronte per essere utilizzate in ulteriori raggiri.

Un 27enne è stato denunciato, ma le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete criminale e individuare eventuali complici coinvolti nella frode.