Trump spinge per i negoziati sulla crisi ucraina: colloqui con Putin e Zelensky

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intensifica gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione alla crisi ucraina. Dopo una lunga telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, Trump ha annunciato l’intenzione di “far iniziare immediatamente i negoziati” e ha confermato un incontro con il leader del Cremlino in Arabia Saudita. Putin, da parte sua, ha concordato sull’intensificazione dei contatti e ha invitato Trump a Mosca per proseguire il dialogo.

Parallelamente, il presidente statunitense ha avuto un colloquio con il leader ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che “nessuno come l’Ucraina vuole la pace”. Tuttavia, l’Alto commissario Ue Kaja Kallas ha avvertito che “nessun accordo sarà raggiunto senza il coinvolgimento dell’Unione Europea”. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha ribadito la necessità di un’azione comune tra gli alleati: “Dobbiamo lavorare insieme e uniti, noi europei con gli Usa, per riportare la pace nel nostro continente”.

Uno dei punti chiave sottolineati da Trump per un eventuale accordo riguarda l’esclusione dell’Ucraina dalla NATO, un nodo cruciale nelle trattative con Mosca. Nel frattempo, i ministri degli Esteri del gruppo Weimar Plus, riuniti a Parigi, hanno ribadito il sostegno all’Ucraina fino al raggiungimento di “una pace giusta, globale e duratura”.