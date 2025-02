Trump: "Gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza". Hamas respinge il piano

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in una conferenza stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che Washington prenderà il controllo di Gaza con l’obiettivo di garantire stabilità a lungo termine in Medio Oriente. Secondo Trump, la Striscia di Gaza diventerà "la riviera del Medio Oriente", sottolineando che i palestinesi dovrebbero lasciare l'area e stabilirsi in altri Paesi.

"Gaza è stata per decenni un simbolo di morte e distruzione. I palestinesi vogliono tornarci perché non hanno alternative", ha affermato Trump, ribadendo la necessità di un nuovo assetto nella regione.

Le parole dell’ex presidente hanno suscitato una dura reazione da parte di Hamas, che ha definito il piano "ridicolo" e "assurdo". Un funzionario del gruppo ha avvertito che "qualsiasi idea di questo tipo può infiammare l'intera regione", alimentando ulteriormente le tensioni in Medio Oriente.