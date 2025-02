Trump e Putin: telefonata segreta per negoziare la fine della guerra

WASHINGTON - Secondo diversi media statunitensi, Donald Trump avrebbe avuto una telefonata con Vladimir Putin per discutere la fine della guerra in Ucraina. A rivelarlo sarebbe stato lo stesso Trump in un'intervista esclusiva rilasciata al New York Post a bordo dell'Air Force One.

Zelensky: 'Putin non si prepara ai negoziati, ma alla guerra'

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato le notizie sulla telefonata, affermando che il leader russo non ha alcuna intenzione di negoziare, ma piuttosto di proseguire il conflitto e ampliare le operazioni belliche. "Ora sappiamo che i russi stanno creando nuove divisioni e sviluppando una nuova produzione militare" ha dichiarato Zelensky.

Espansione dell'esercito russo e cooperazione con la Corea del Nord

Il leader ucraino ha sottolineato che Mosca sta ampliando il proprio esercito con oltre 100.000 nuovi soldati e rafforzando la cooperazione con la Corea del Nord. "Sfortunatamente, Mosca sta diffondendo moderne tecnologie di guerra in quella regione, in particolare nel settore dei droni", ha aggiunto.

Zelensky ha avvertito che queste mosse indicano chiaramente come Putin non stia cercando la pace, ma sia determinato a proseguire il conflitto non solo contro l'Ucraina, ma su un fronte più ampio. "Questo significa una cosa semplice: Putin non si sta preparando affatto ai negoziati, ma alla continuazione della guerra".