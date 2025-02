Tensioni internazionali: Zelensky accusa la Russia alla Conferenza di Monaco

La Russia "non vuole la pace né è pronta al dialogo". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Stando ai servizi segreti questa estate la Russia vuole inviare truppe in Bielorussia, con il pretesto di fare esercitazioni. Potrebbero da lì attaccare l'Ucraina" ma potrebbero anche dirigersi verso altri Paesi, ha aggiunto, ricordando che "la Bielorussia ha frontiere con tre Paesi Nato". "Siamo pronti per un piano comune”, ha detto Zelensky, riferendo del colloquio telefonico con Trump. "Mi ha detto che dobbiamo vederci. Io gliel'ho confermato e ho detto che per noi è importante che ci incontriamo prima noi due", rispetto alla bilaterale con Putin.

"La Francia ospiterà un summit europeo sull'Ucraina lunedì prossimo", ha annunciato intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski. Fonti dell'Eliseo però "non confermano" il vertice. Le fonti parlano di "discussioni in corso fra leader europei per un possibile incontro informale", ma precisano che "nulla è fissato per il momento".

"Solo l'Ucraina può definire quando ci sono le condizioni per una negoziazione. Imporre concessioni prima di negoziare è inaccettabile. Pertanto, continueremo a stare spalla a spalla con l'Ucraina", ha riferito il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, intervenendo alla Munich Security Conference.

Nella notte, le forze di difesa ucraine hanno abbattuto 33 dei 70 droni russi lanciati contro l'Ucraina, per lo più Shahed di fabbricazione iraniana. I restanti 37 droni, utilizzati come esche per confondere l'antiaerea, sono caduti in aree aperte senza causare danni. Sempre nella notte, il ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia Interfax, ha riferito che le forze di difesa russe hanno abbattuto 40 droni lanciati dall'Ucraina. Intanto, l'esercito russo ha rivendicato oggi la conquista di un altro villaggio ucraino nella regione orientale di Donetsk.