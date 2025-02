Sei ostaggi israeliani liberati da Hamas nell'ambito di uno scambio

Hamas ha rilasciato sei ostaggi israeliani nell'ambito di un accordo di scambio. Omer Shem Tov, Omar Wankert ed Elia Cohen sono stati liberati a Nuseirat, mentre poco prima a Rafah erano stati consegnati alla Croce Rossa e successivamente all'IDF gli ostaggi Tal Shoham e Avera Mengistu. Il sesto ostaggio, Hisham al-Sayed, è stato invece liberato a Gaza senza cerimonie ufficiali.

Durante le operazioni di rilascio, Omer Shem Tov è stato ripreso mentre baciava sulla testa due miliziani di Hamas, un gesto che ha successivamente dichiarato essere stato costretto a compiere. Shem Tov era stato rapito al festival Nova e tenuto prigioniero con i suoi amici Mia e Itai Regev.

Parallelamente alla liberazione degli ostaggi, è previsto il rilascio di Salama Katkawi, uno dei leader di Hamas detenuto in Israele. In totale, l'operazione prevede la scarcerazione di 602 detenuti palestinesi in cambio del ritorno a casa dei sei ostaggi israeliani.