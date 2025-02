Progetto nautico a Vado Ligure, si riaprono le speranze grazie al TAR

La decisione del TAR della Liguria, che ha ammesso il ricorso della Med Yacht Storage Limited, riapre le speranze per la creazione di una ambiziosa base nautica per maxi yacht d’epoca





VADO LIGURE (SV) - La recente decisione del TAR della Liguria, che ha ammesso il ricorso della Med Yacht Storage Limited, ha riaperto le speranze per la creazione di una ambiziosa base nautica per maxi yacht d’epoca a Vado Ligure.





Nel suggestivo porto di Vado Ligure la Med Yacht Storage Limited aveva infatti proposto nel 2020 un ambizioso progetto da 30 milioni di euro per la realizzazione di una base nautica destinata a maxi yacht d'epoca.





Un'iniziativa che prometteva di trasformare la località in un polo d'eccellenza nel Mediterraneo, creando 50 posti di lavoro diretti e un indotto stimato di 150/200 unità, per un totale di oltre 200/250 impiegati.





Tuttavia l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, all'epoca guidata dal presidente P. E. S. e dal direttore P. P., decise di non accogliere la manifestazione di interesse della società britannica, adducendo come motivo principale la mancata presentazione di un piano economico-finanziario.





Dubbi sulla trasparenza delle decisioni





Curiosamente gli stessi dirigenti dell’Autorità Portuale successivamente sono finiti al centro di un'inchiesta giudiziaria, con indagini ed arresti per presunte corruzioni e presunti abusi d’ufficio.

Una coincidenza questa che solleva legittimi interrogativi sulle decisioni prese dall'Autorità Portuale, e sulle motivazioni dietro la bocciatura del progetto della Med Yacht Storage Limited.

A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge un'altra vicenda legata al porto di Genova, dove il gruppo Spinelli, colosso della logistica marittima, ha subito una battuta d’arresto nella battaglia legale sulla gestione delle concessioni portuali.





La Cassazione conferma necessità di procedure trasparenti





La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato da Spinelli sul terminal di Genova, respingendo così ogni possibilità di rivedere la decisione dei giudici precedenti.

Questo principio di diritto conferma la necessità di garantire procedure trasparenti e concorrenziali nell'assegnazione delle concessioni demaniali, che la Med Yacht Storage Limited vorrebbe anche per Vado Ligure.

Infatti la società britannica ha presentato ricorso al TAR di Genova, che ha fissato l'udienza per il 20 dicembre 2024, contestando la legittimità delle procedure adottate dall'Autorità Portuale.

L'azienda sostiene infatti che non siano state messe in competizione le diverse proposte per la concessione demaniale, favorendo invece una sorta di rinnovo tacito a beneficio di Eurocraft Cantieri Navali.





La decisione del TAR e le prospettive future





Un importante sviluppo della vicenda è arrivato con la recente decisione del TAR della Liguria, che ha ammesso il ricorso della Med Yacht Storage Limited.

La "Med", difesa dallo Studio MASSA di Torino e dallo Studio MERANI di Milano, ha avuto per ora una sua piccola vittoria, in quanto il tribunale amministrativo ha ritenuto valide le obiezioni della società britannica, aprendo la strada a un'eventuale revisione delle decisioni prese dall'Autorità Portuale.

Questo rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza nella gestione delle concessioni marittime, offrendo nuove speranze per la realizzazione del progetto nautico di Vado Ligure.





Si riaprono le speranze per il Polo Nautico di Vado Ligure





La decisione della Cassazione su Spinelli rafforza l’importanza della trasparenza nelle assegnazioni, confermando che il settore marittimo deve rispettare regole precise per garantire uno sviluppo equo e concorrenziale.

La Med Yacht Storage Limited, dal canto suo, continua a credere nelle potenzialità di Vado Ligure e nel valore del suo progetto, che, come indicato e rappresentato in foto, risulta maestoso (lo yacht più piccolo rappresentato è di 40 metri e il più grande 120 metri).

Un'iniziativa che potrebbe portare benefici significativi all’economia locale e rafforzare la posizione della Liguria come hub strategico per il turismo nautico di lusso.

La speranza è che in futuro le decisioni amministrative saranno prese con maggiore trasparenza, evitando che progetti innovativi e di grande valore vengano accantonati per ragioni che, col senno di poi, appaiono quantomeno discutibili.