Per un mondo migliore, è alleanza tra FAADA e VEGANOK

BARCELLONA – VEGANOK, il marchio di certificazione etica per prodotti vegani più autorevole in Europa, e FAADA, Fondazione per l’Assistenza e l’Azione in Difesa degli Animali, annunciano una collaborazione strategica per promuovere un mondo più etico e sostenibile. Questa alleanza rafforza la visione comune delle due realtà a favore della tutela degli animali, della sostenibilità ambientale e di un consumo più consapevole. – VEGANOK, il marchio di certificazione etica per prodotti vegani più autorevole in Europa, e FAADA, Fondazione per l’Assistenza e l’Azione in Difesa degli Animali, annunciano una collaborazione strategica per promuovere un mondo più etico e sostenibile. Questa alleanza rafforza la visione comune delle due realtà a favore della tutela degli animali, della sostenibilità ambientale e di un consumo più consapevole.





Italia e Spagna in testa ai consumi di cibi vegetali





Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio VEGANOK, nel corso del 2022, l’Italia e la Spagna hanno registrato una crescita significativa nel settore degli alimenti di origine vegetale, con un incremento rispettivamente del 9% e del 4%.

Questo trend dimostra non solo l’interesse sempre maggiore dei consumatori italiani e spagnoli per le alternative plant-based, ma posizionano Italia e Spagna tra i primi mercati in Europa per consumo di prodotti vegani, rispettivamente al terzo e quarto posto.

Inoltre, città come Barcellona sono riconosciute per essere particolarmente vegan-friendly, grazie alla vasta presenza di ristoranti, negozi specializzati e aziende che rispondono alla crescente domanda di prodotti vegani.





Un’opportunità unica per il mercato italiano, spagnolo ed europeo





Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per il mercato italiano, perché rafforza le opportunità di export per le aziende già certificate VEGANOK, che godranno di un potenziamento della rete locale già esistente in Spagna e in tutta Europa.

Per il mercato spagnolo la partnership permetterà alle imprese locali di ottenere la certificazione VEGANOK direttamente con il referente locale e posizionarsi come leader nel settore dei prodotti 100% vegetali, rispondendo a una domanda in continua crescita e consolidando il loro impegno per la sostenibilità e il benessere animale.

A livello europeo questa collaborazione offrirà maggiori garanzie ai consumatori, aumentando la trasparenza e l’affidabilità dei prodotti certificati e contribuendo a un futuro più sostenibile per gli animali, l’ambiente e la salute umana.





Una partnership per promuovere la certificazione vegana in Europa





A partire da questo mese, FAADA sarà il partner ufficiale di VEGANOK in Spagna, supportando le aziende locali nel processo di certificazione. Il marchio VEGANOK identifica prodotti 100% vegetali, privi di ingredienti di origine animale e realizzati secondo rigorosi standard etici, garantendo ai consumatori scelte trasparenti e cruelty-free.

La collaborazione di VEGANOK con FAADA assicura coerenza e uniformità nella certificazione in Spagna, e semplifica l’ingresso delle aziende italiane in questo mercato, grazie al lancio del sito localizzato VEGANOK.ES. Le imprese già certificate VEGANOK potranno così beneficiare di un marchio ancora più radicato nel territorio spagnolo, aumentando così le opportunità di crescita in un settore in forte espansione.





VEGANOK, il punto di riferimento per la certificazione vegana





Con oltre 20 anni di esperienza e più di 17.000 prodotti certificati in settori come alimentazione, cosmetica, igiene della casa e moda, VEGANOK è il punto di riferimento per chi sceglie un consumo consapevole e rispettoso degli animali.

"Questa collaborazione con FAADA rappresenta un passo fondamentale per VEGANOK nel consolidare la nostra presenza in Europa. Siamo entusiasti di unire le forze con un’organizzazione che condivide i nostri valori e il nostro impegno per un mondo senza sfruttamento animale. Insieme possiamo rendere ancora più accessibile la certificazione VEGANOK, offrendo ai consumatori e alle aziende uno strumento di garanzia etica sempre più forte" ha detto al riguardo Sauro Martella, Fondatore di VEGANOK.





FAADA, un punto di riferimento per i diritti degli animali in Spagna





Dal 2004, FAADA opera per la tutela e la difesa degli animali attraverso azioni legali, sociali ed educative. Con questa partnership, l’associazione si impegna a facilitare il processo di certificazione VEGANOK per le aziende spagnole, promuovendo un mercato più etico e responsabile.

La collaborazione tra VEGANOK e FAADA rappresenta un passo avanti per l’intero settore vegano europeo, contribuendo a creare un network solido tra aziende, istituzioni ed enti impegnati nella sostenibilità. Questa sinergia favorirà nuove opportunità di crescita e progetti congiunti tra Italia e Spagna, aprendo la strada a iniziative che promuovano un futuro senza sfruttamento animale.

"Siamo orgogliosi di diventare il partner ufficiale di VEGANOK in Spagna e di contribuire alla diffusione di un marchio che rappresenta un vero punto di riferimento per il consumo consapevole. Questa alleanza ci permette di rafforzare il nostro impegno nella tutela degli animali e di fornire alle aziende spagnole un’opportunità concreta per distinguersi nel mercato con una certificazione etica e trasparente" ha dichiarato Rafi Moreno, portavoce di FAADA.





Valori condivisi per un impatto più forte





L’unione tra VEGANOK e FAADA si basa su valori comuni di etica, sostenibilità e rispetto per gli animali, che da sempre guidano entrambe le società. Questa collaborazione rafforza VEGANOK come lo standard di certificazione vegana più autorevole in Europa e consolida FAADA come punto di riferimento per i diritti degli animali in Spagna.

Lavorare insieme permette di moltiplicare l’impatto, sensibilizzando un numero sempre maggiore di aziende e consumatori. Diffondere una cultura basata su rispetto, trasparenza e responsabilità sociale è la chiave per un cambiamento positivo e duraturo su scala internazionale.