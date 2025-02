Monaco di Baviera, auto investe la folla a una manifestazione: 28 feriti, due gravi

MONACO DI BAVIERA – Attimi di terrore nel capoluogo bavarese, dove un’auto ha investito un gruppo di persone durante una manifestazione dei Verdi, il sindacato dei servizi. Secondo quanto riportato dalla Bild, il bilancio attuale è di 28 feriti, di cui due in gravi condizioni. La polizia di Monaco di Baviera ha confermato l’assenza di vittime, smentendo le prime indiscrezioni circolate sulla stampa.

La dinamica dell’accaduto e le motivazioni del gesto non sono ancora chiare, ma sul posto è presente un massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine.

L’attentatore: un 24enne afghano richiedente asilo

L’autore dell’investimento è un 24enne afghano richiedente asilo, già noto alla polizia tedesca per furto e possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato immediatamente dopo l’attacco, ma per bloccarlo gli agenti hanno dovuto esplodere alcuni colpi di arma da fuoco.

Le reazioni politiche: "Probabile attentato"

Il presidente della Baviera, Markus Söder, ha definito l’episodio un "probabile attentato", dichiarando:

🔹 "Qualcosa deve cambiare in Germania. Non si può andare avanti di attentato in attentato".

Anche il ministro dell’Interno bavarese, Joachim Hermann, ha confermato che il sospetto era già sotto osservazione dalle autorità, sebbene non risultasse segnalato per terrorismo.

La Germania, dunque, torna a fare i conti con un episodio inquietante, mentre le autorità stanno lavorando per chiarire le reali motivazioni dell’attacco. 🚨