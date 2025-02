Milano, incendio in un palazzo di via Fatima: 16 persone portate in ospedale

MILANO - Nella serata di giovedì, un incendio ha devastato parte di un palazzo di cinque piani situato in via Fatima, nella zona Giambellino/Lorenteggio di Milano. Il rogo ha coinvolto 16 persone, tutte trasportate in ospedale, con una persona, un uomo di 53 anni, in gravi condizioni e ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le altre 15 persone, che hanno subito principalmente intossicazione da fumi e gas, non sono in pericolo di vita, ma sono state comunque trattate sul posto o portate in ospedale per le cure necessarie.

L'incendio è scoppiato al piano rialzato di un condominio di edilizia popolare, dove si trovano 15 appartamenti. L'intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin e della sede centrale ha permesso di domare rapidamente le fiamme, limitando i danni e evitando che il rogo si estendesse agli altri piani del palazzo. Sul posto sono intervenuti anche sei ambulanze e numerosi agenti della Polizia locale per garantire la sicurezza e coordinare i soccorsi.

Tra le persone coinvolte nell’incendio ci sono anche tre disabili e tre bambini, ma le loro condizioni non destano preoccupazione, come riferito dai vigili del fuoco. Le cause che hanno innescato l'incendio non sono ancora chiare, e sono in corso le indagini per stabilire se si tratti di un guasto, un cortocircuito o un'altra causa.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle 3:30 del mattino, con il bilancio che, seppur grave per il 53enne ricoverato in codice rosso, non ha visto il verificarsi di tragedie ancora più gravi.