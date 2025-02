L’UE adotta i primi obiettivi legalmente vincolanti per la riduzione degli sprechi alimentari, Too Good To Go chiede maggiore ambizione per affrontare la crisi

Photo credits: fonte ufficio stampa Team Lewis

L’Unione Europea ha adottato i primi obiettivi legalmente vincolanti per la riduzione degli sprechi alimentari nell’ambito della revisione della Direttiva quadro sui rifiuti. Tutti i Paesi membri dovranno ridurre gli sprechi alimentari del 10% nel settore della produzione e della trasformazione e del 30% nella vendita al dettaglio, nei servizi di ristorazione e nelle famiglie entro il 2030. Too Good To Go accoglie con favore questo traguardo, ma sollecita una maggiore ambizione. Sebbene rappresenti un passo storico, non è sufficiente per rispettare l’impegno assunto con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 12.3 delle Nazioni Unite, che prevede di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030, un obiettivo precedentemente sostenuto dall’UE e dai suoi Stati membri. L’accordo incoraggia inoltre le aziende del settore alimentare a collaborare con organizzazioni benefiche e altre realtà impegnate nella prevenzione e redistribuzione delle eccedenze, come Too Good To Go, per ridurre al minimo gli sprechi. Lo spreco alimentare è una crisi globale che richiede un’azione urgente: è responsabile del 10% delle emissioni di gas serra e costa all’economia oltre 1,1 trilioni di dollari all’anno (WWF, 2021). Per raggiungere o superare questi obiettivi, Too Good To Go chiede agli Stati membri di adottare misure politiche coraggiose, tra cui: Obbligo di rendicontazione pubblica degli sprechi alimentari per le aziende del settore, per garantire trasparenza, responsabilità e riduzioni misurabili. Misure mirate per eliminare le pratiche che generano sprechi nella catena di approvvigionamento alimentare. Con oltre 400 milioni di pasti salvati attraverso la sua app globale e le soluzioni B2B, Too Good To Go resta impegnata a supportare le istituzioni, le aziende e i consumatori nel contrasto dello spreco alimentare.





L’UE ha ufficialmente adottato i primi obiettivi legalmente vincolanti per la riduzione degli sprechi alimentari, stabilendo per tutti gli Stati membri una riduzione del 10% nella produzione e trasformazione e del 30% nella vendita al dettaglio, ristorazione e famiglie entro il 2030.





Too Good To Go accoglie con favore questo importante traguardo, che rappresenta la prima volta in cui tutti i Paesi dell’UE saranno obbligati per legge a adottare misure concrete contro lo spreco alimentare. Tuttavia, questi obiettivi non sono sufficienti per raggiungere l’impegno di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030, come previsto dall’Obiettivo ONU SDG 12.3, già sostenuto in passato dall’UE e dai suoi Stati membri.





Un aspetto fondamentale dell’accordo è l’incoraggiamento rivolto alle aziende alimentari a collaborare con organizzazioni benefiche e altre realtà impegnate nella prevenzione e redistribuzione delle eccedenze. come Too Good To Go, per prevenire gli sprechi e ridistribuire il cibo in eccesso in modo più efficiente.





"Questo è un passo storico – dichiara Mirco Cerisola, Country Director Too Good To Go Italia – Obiettivi vincolanti segnano un passo avanti nel riconoscere lo spreco alimentare come una crisi globale. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipende da politiche nazionali più ambiziose e da un’azione immediata di tutti gli attori coinvolti".





Sebbene questi obiettivi rappresentino un progresso significativo, Too Good To Go invita gli Stati membri ad andare oltre, attuando misure politiche nazionali efficaci per garantire riduzioni concrete:

- Obbligo di trasparenza e rendicontazione pubblica per le aziende alimentari, per favorire responsabilità e misurabilità dei progressi.

- Eliminazione delle pratiche che generano sprechi, affrontando le inefficienze strutturali nella catena di approvvigionamento.

- Sostegno a imprese e consumatori per ampliare gli sforzi di riduzione degli sprechi, attraverso incentivi e campagne di sensibilizzazione.





"L’UE ha compiuto un passo cruciale stabilendo obiettivi vincolanti, ma dobbiamo puntare più in alto – aggiunge Mirco Cerisola – Abbiamo bisogno di politiche che non solo impongano la conformità, ma promuovano una trasformazione reale, generando un impatto su larga scala".





Per raggiungere (o superare) questi obiettivi sarà necessario un impegno collettivo da parte di istituzioni, aziende e cittadini.





Too Good To Go continuerà a supportare questa transizione offrendo soluzioni digitali, competenze di settore e partnership strategiche per ridurre lo spreco alimentare lungo tutta la catena di approvvigionamento.





"Abbiamo visto con i nostri occhi che quando governi, aziende e consumatori collaborano, il cambiamento è possibile – conclude Mirco Cerisola – L’adozione di obiettivi legalmente vincolanti è solo l’inizio: ora dobbiamo trasformare questo impegno in azione".