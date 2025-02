Israele schiera i carri armati in Cisgiordania: operazione espansa a Jenin

L'esercito israeliano ha dispiegato carri armati in Cisgiordania nell'ambito dell'operazione antiterrorismo in corso nell'area di Jenin. È la prima volta dal 2002, durante l’operazione "Scudo Difensivo", che i tank dell’IDF operano nella regione. Secondo il Times of Israel, le truppe della Brigata di fanteria Nahal e dell'Unità di commando Duvdevan hanno avviato operazioni in diversi villaggi vicini a Jenin questa mattina, mentre un plotone della 188ª Brigata corazzata si prepara a entrare in azione.

Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha annunciato che la liberazione dei prigionieri palestinesi, prevista nell’ambito dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, sarà ritardata fino a quando Hamas non interromperà le "umilianti cerimonie" organizzate durante la consegna degli ostaggi israeliani.

Nella giornata di ieri, gli ultimi sei ostaggi ancora in vita della prima fase dell'accordo di tregua sono stati rilasciati: due su un palco allestito da Hamas a Rafah, tre su un altro a Nuseirat e uno affidato direttamente alla Croce Rossa.