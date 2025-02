Israele ritira le truppe dal corridoio di Netzarim, Hamas conferma

GAZA – L’esercito israeliano ha completato il ritiro dal corridoio di Netzarim, in linea con l’accordo di cessate il fuoco in corso. Lo ha dichiarato un funzionario del ministero degli Interni di Hamas, confermando che le forze israeliane hanno smantellato le loro posizioni e postazioni militari, ritirando completamente i carri armati dalla strada di Salaheddin. Questo permetterà nuovamente il libero passaggio dei veicoli in entrambe le direzioni.

Il corridoio di Netzarim, largo circa sei chilometri, divide trasversalmente la Striscia di Gaza ed era stato creato durante il conflitto con Hamas come strategia militare di controllo del territorio. Il ritiro rappresenta un passo significativo nel quadro dell’attuale tregua tra le parti in conflitto.

Nel frattempo, l’Idf (Forze di Difesa Israeliane) ha annunciato l’estensione della sua offensiva nel nord della Cisgiordania occupata, conducendo un’operazione nel campo di Nur Shams, situato nel governatorato di Tulkarem.

Sul fronte diplomatico, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso apprezzamento per il piano dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che prevede il trasferimento dei palestinesi da Gaza. "È la prima idea nuova da anni, un piano molto buono", ha dichiarato Netanyahu, alimentando un dibattito internazionale sulla questione.

Mentre la comunità internazionale osserva gli sviluppi della tregua, resta da vedere se il ritiro israeliano dal corridoio di Netzarim porterà a una riduzione delle tensioni o se l’offensiva in Cisgiordania rischia di riaccendere il conflitto su altri fronti.