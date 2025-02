Il 17 Febbraio è la Giornata Mondiale Agrumi: limone, l’elisir del benessere

Photo credits: Francesco Marzullo, fonte INC per la Comunicazione

Per 7 italiani su 10 è icona nazionale. Lo compra il 92% dei consumatori, è un must dello star bene quotidiano. Braccio di ferro, lemon marinade, addio sete, conservante a cinque stelle e record europeo all’Italia per numero di IGP: curiosità e utilizzi sul limone che (forse) non sapevi firmati dal nutrizionista Luca Piretta e da Polenghi, lo specialista del limone.





Amato per le sue proprietà benefiche e versatilità, alleato della salute e del buon umore, sinonimo di estate e freschezza: stiamo parlando del Re degli agrumi, il limone. Qualità che piacciono anche agli italiani, che lo eleggono a mani basse a simbolo dell’Italia (70%) e star del carrello della spesa, acquistato da quasi tutte le famiglie (92,4%).[1] Ma l’agrume, grazie alla presenza della vitamina C, è soprattutto uno scrigno di benessere, un alleato prezioso per la salute del nostro organismo che racchiude in sé anche una storia millenaria. Lo ricorda Polenghi Food – family company italiana leader di mercato in Europa di succhi di limone di alta qualità con oltre 535 milioni di limoni spremuti all’anno e un export in oltre 70 Paesi – che alla vigilia della Giornata mondiale degli agrumi (17 febbraio) celebra ancora una volta i super poteri della "gemma gialla" del Belpaese.





Aggiungere del succo di limone negli alimenti per facilitare l’assorbimento di ferro, marinata a base di succo di limone per limitare l’effetto dannoso di alcune cotture (griglia), dissetarsi con acqua e limone, succo di limone per un conservante a cinque stelle e Italia Paese record per biodiversità limonicola: ecco i 5 utilizzi e curiosità del succo di limone che (forse) non sapevi firmate dal nutrizionista e gastroenterologo Luca Piretta e Polenghi Food.





"Il limone e il suo succo sono un elemento centrale nella cultura e nella tradizione culinaria italiana, un vero e proprio simbolo del nostro Paese. Polenghi condivide questa grande passione da oltre 40 anni, impegnandosi quotidianamente per offrire un prodotto di alta qualità, nel rispetto dell’ambiente e del territorio, promuovendo uno sviluppo sostenibile ed etico. Questo impegno si riflette nei nostri numerosi prodotti e trova nel succo di limone biologico Polenghi-Spinagallo la sua espressione più pura. Un nettare, quello di Spinagallo, ottenuto dai pregiati limoni di Femminello Siracusano attraverso una filiera integrata, etica e sostenibile. Per questo, oggi, celebriamo anche noi questa giornata, per ricordare quanto questo agrume sia prezioso nella nostra dieta, salute e vita quotidiana" afferma Filippo Scandellari, Amministratore delegato di Polenghi Food.





Braccio di...succo di limone per favorire l'assorbimento del ferro





Lo sapevi che mangiare la carne, il pesce (e anche vegetali) con il limone aumenta la capacità dell’organismo di assorbire il ferro? Parola all’esperto: "I veri benefici salutistici del limone derivano dai principi attivi contenuti in esso, il più noto a tutti è la vitamina C. Questa importantissima molecola è un aiuto essenziale per favorire l’assorbimento del ferro, aspetto fondamentale considerando che molte persone soffrono di anemia, soprattutto le donne. Il suo utilizzo è anche piuttosto semplice e non prevede particolari preparazioni: infatti si può aggiungere del succo di limone direttamente sulla carne o sul pesce proprio per ottenere questo super potere, che consiste in un’azione riducente in grado rendere il ferro negli alimenti più biodisponibile, e di conseguenza meglio sfruttabile dall’organismo” dichiara Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell’Università Campus Biomedico di Roma. “Ma il limone vanta anche numerosi benefici per il nostro organismo: che sia adoperato negli alimenti per favorire l’assorbimento del ferro o semplicemente assunto in dosi moderate, integrarlo nella dieta risulta strategico per i numerosi benefici salutistici correlati. L’assunzione di succo di limone può infatti concorrere a prevenire la comparsa dei calcoli renali e, grazie alla presenza di numerose molecole bioattive come polifenoli, flavonoidi o oli aromatici, è un fortissimo antiossidante e quindi protettivo contro lo stress ossidativo".





Lemon Marinade: uno scudo contro le sostanze dannose





La marinatura è una delle tecniche culinarie più antiche, adoperata fin dall’antica Roma per preservare le carni, mantenendone intatta tenerezza e sapore. Il limone e il suo succo, ingredienti irrinunciabili nella cucina italiana (97,3% degli italiani li usa[2] ), sono perfetti per una marinata salutare. Una marinata al limone non solo garantisce un sapore eccezionale, ma protegge anche durante cotture come quella alla griglia, che può essere dannosa a causa dell’esposizione diretta al fuoco. Lo conferma anche la scienza: secondo l’American Institute of Cancer Research[3], marinare gli alimenti aiuta a ridurre la formazione di ammine eterocicliche, sostanze dannose che si sviluppano durante la cottura alla griglia. Inoltre, la marinatura, grazie alla sua acidità e alle basse temperature, aiuta a evitare la crescita di microrganismi.





Un bicchiere di acqua al limone al giorno leva la sete di torno





Il succo di limone è protagonista anche della quotidianità: oltre la metà degli italiani dichiara di utilizzarlo come dissetante (56,6%), un’abitudine che cresce all’aumentare dell’età.[4] Ma è davvero dissetante? "La reale caratteristica che rende appetibile il succo di limone per il nostro organismo in caso di arsura è da attribuirsi alla sua elevata concentrazione di acqua pari (circa l’88-90%). L’acqua contenuta nel limone aiuta, infatti, a reintegrare i liquidi persi, un aspetto rilevante soprattutto nei mesi freddi come l’inverno, quando bere è più difficoltoso, ma il nostro corpo ha bisogno di rimanere idratato per proteggersi dalle basse temperature. Inoltre, il sapore acido stimola la salivazione, aumentando la sensazione di freschezza e alleviando la secchezza delle fauci. Queste caratteristiche, unite alla capacità della vitamina C di ridurre la sensazione di fatica, spesso associata alla disidratazione, e alla presenza di sali minerali come potassio e magnesio, rendono questo alimento particolarmente apprezzato dal nostro organismo" afferma il professore Piretta.

Per un buongiorno all’insegna del benessere, un’altra soluzione ideale è un bicchiere di acqua con zenzero, potente antinfiammatorio e alleato della salute, e succo di limone. Infatti, secondo un recente studio, lo zenzero, grazie alla sua capacità di ridurre i profili lipidici e abbassare i livelli di zucchero nel sangue, è uno strumento prezioso per la tutela del nostro organismo, anche in caso di patologie croniche come il diabete[5]. E per rendere ancora più facile prendersi cura del proprio benessere, Polenghi ha pensato ad Actilemon, la monoporzione di succo di limone e zenzero biologici al 100%, per una salute a portata di mano.





Un conservante naturale a cinque stelle





Il succo di limone è un potente conservante e addensante. Non solo salute, il succo è un trucco sempre verde anche da adoperare in cucina per mantenere e migliorare numerosi alimenti. Grazie alla sua naturale acidità, dovuta all’acido citrico, crea un ambiente acido sfavorevole alla crescita di batteri e muffe, i principali responsabili del deterioramento degli alimenti. Inoltre, la presenza di vitamina C, l’antiossidante per eccellenza, permette anche di rallentare il naturale processo di maturazione dei prodotti. Tutti aspetti rilevanti se si vuole conservate frutta e verdura al meglio, mantenendone le qualità organolettiche intatte. Ma l’utilizzo del succo di limone è il segreto anche per ottenere una marmellata compatta, densa e lucida e per rafforzare alcuni cibi come i gusci delle uova, spesso soggetti a rottura durante la cottura.





L'Italia è la culla della biodiversità limonicola: patria delle 7 Igp, detiene il record europeo per varietà





Salute, cucina e… storia. Il limone è un vero scrigno di saperi e ricchezza, con l’Italia culla di questa preziosa biodiversità. Il nostro Paese detiene il record per varietà di limoni: sono sette i limoni IGP nel nostro Paese, la Sicilia è invece la regione limonicola più produttiva di tutta Europa. Il limone, quindi, è un orgoglio Made in Italy condiviso anche da molti connazionali che dichiarano fondamentale nella scelta d’acquisto un prodotto 100% italiano (42%), green ed etico (39,7%) con un’attenzione alle varietà del frutto come il Femminello Siracusano (30%).[6]

Una risposta a queste esigenze arriva anche da Polenghi Food, da sempre attenta allo sviluppo sostenibile e la tutela di un prodotto che guardi all’eccellenza. Proprio da questa volontà, nasce il succo di limone biologico Fondo Spinagallo, prodotto in una filiera totalmente etica e sostenibile grazie all’accordo di Polenghi (imbottigliatore), Campisi (coltivatore) e Simone Gatto (spremitore). Il succo è spremuto in esclusiva dai limoni del Fondo Spinagallo a Siracusa, in Sicilia, in un appezzamento di terreno dove l’incontro dei venti del mare e quelli vulcanici crea il microclima perfetto per la coltivazione del Femminello Siracusano, una delle varietà di limoni più pregiate al mondo e "membro" delle 7 IGP d’Italia. Tutta l’agricoltura nel Fondo Spinagallo è biologica, i limoni sono autoctoni e spremuti mediante "Le Birillatrici", antichi strumenti siciliani che spremono il succo solo dall’endocarpo e non dalla scorza, proteggendone la struttura originale. La coltivazione è affidata alla Campisi Italia, che da oltre quattro generazioni tramanda una scuola di potatura artigianale, custodendo tutti i segreti della raccolta a mano del frutto.





NOTE

[1] Indagine AstraRicerche – Polenghi "Italiani e succo di limone", 1.000 interviste online (CAWI) su campione nazionale rappresentativo della popolazione italiano 18-65 anni, aprile 2024

[2] Indagine AstraRicerche – Polenghi "Italiani e succo di limone", 1.000 interviste online (CAWI) su campione nazionale rappresentativo della popolazione italiano 18-65 anni, aprile 2024

[3] https://www.aicr.org/news/cancer-experts-issue-warning-on-grilling-safety/

[4] Indagine AstraRicerche – Polenghi "Italiani e succo di limone", 1.000 interviste online (CAWI) su campione nazionale rappresentativo della popolazione italiano 18-65 anni, aprile 2024

[5] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7019938/#:~:text=Another%20SR%E2%80%93MA%20study%20revealed,6%2C13%2C14%5D.

[6] Indagine AstraRicerche – Polenghi "Italiani e succo di limone", 1.000 interviste online (CAWI) su campione nazionale rappresentativo della popolazione italiano 18-65 anni, aprile 2024