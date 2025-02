Coppa Italia: il Bologna elimina l’Atalanta e vola in semifinale

FRANCESCO LOIACONO - Il Bologna compie un’impresa al "Gewiss Stadium", battendo l’Atalanta per 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia e conquistando l’accesso alla semifinale. Decisiva la rete di Castro nel secondo tempo.

La partita

Il primo tempo è stato equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. Già al 7’, De Ketelaere ha sfiorato il vantaggio per i padroni di casa, mentre al 16’ Zappacosta ha sfiorato la rete con un tiro insidioso. Il Bologna ha risposto al 18’ con Pobega, che non ha inquadrato la porta, e al 21’ con Odgaard, vicino al gol. Prima dell’intervallo, al 42’, Hien ha avuto un’altra occasione per l’Atalanta ma senza concretizzare.

Nella ripresa, al 3’ Fabbian ha sfiorato il gol per il Bologna, mentre al 6’ Bellanova ha fallito una buona opportunità per i bergamaschi. Al 17’, Cuadrado è andato vicino alla rete per l’Atalanta, ma il gol partita è arrivato al 35’ con Castro, bravo a colpire di testa su un cross perfetto di Lykogiannis. Nel finale, al 94’, Samardzic ha avuto un’ultima occasione per l’Atalanta, ma il Bologna ha difeso il vantaggio fino al triplice fischio.

Prossimi impegni

Con questa vittoria, il Bologna accede alla semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà la vincente del match tra Juventus ed Empoli, in programma mercoledì 26 febbraio all’"Allianz Stadium".

In campionato, la squadra di Thiago Motta tornerà in campo domenica 9 febbraio alle 18:00, affrontando il Lecce al "Via del Mare" nella ventiquattresima giornata di Serie A.