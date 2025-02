Cataratta, l'evoluzione della chirurgia assicura vista più nitida e naturale

MILANO - Sappiamo tutti quanto sia prezioso il dono della vista, e quanto sia importante preservarla con il passare del tempo. In questo settore, grazie alle ultime tecnologie, sta facendo enormi passi avanti il trattamento della cataratta. La continua evoluzione tecnologica nel campo delle lenti intraoculari offre sempre nuove possibilità per migliorare la qualità della vita dei pazienti con cataratta. - Sappiamo tutti quanto sia prezioso il dono della vista, e quanto sia importante preservarla con il passare del tempo. In questo settore, grazie alle ultime tecnologie, sta facendo enormi passi avanti il trattamento della cataratta. La continua evoluzione tecnologica nel campo delle lenti intraoculari offre sempre nuove possibilità per migliorare la qualità della vita dei pazienti con cataratta.





Il dott. Alberto Bellone, rinomato oculista con oltre due decenni di esperienza in chirurgia oculistica, ci illustra le ultime innovazioni del settore, grazie all’arrivo delle lenti TECNIS Synergy e delle nuove arrivate TECNIS Odyssey.





"Le lenti TECNIS Synergy rappresentano già un'eccellente soluzione per i pazienti con cataratta che desiderano liberarsi dalla dipendenza degli occhiali" spiega il dott. Bellone "Questi impianti offrono una visione continua e di alta qualità a tutte le distanze, sia di giorno che di notte, permettendo ai pazienti di tornare a svolgere le loro attività quotidiane con maggiore comfort e naturalezza".





L'ultima innovazione nel campo è poi rappresentata dalle lenti TECNIS Odyssey, che promettono di portare ulteriori miglioramenti nella chirurgia della cataratta.





"La tecnologia delle nuove TECNIS Odyssey introduce caratteristiche molto interessanti" continua il dott. Bellone "Il design combina una superficie asferica anteriore progettata con tecnologia wavefront e una superficie diffrattiva posteriore con 15 anelli, insieme a un innovativo bordo ProTEC con design continuo a 360°. Queste caratteristiche sono state sviluppate per offrire una visione ancora più naturale e confortevole".





La nuova tecnologia si distingue per alcune caratteristiche specifiche:

- Un diametro ottico di 6.0 mm per una visione più ampia e naturale

- Materiale acrilico idrofobico con filtro per la luce violetta per una maggiore protezione dell'occhio

- Design TRI-FIX per garantire stabilità e centraggio ottimali

- Disponibilità sia in versione standard che torica per la correzione dell'astigmatismo





"Come chirurgo che ha seguito l'evoluzione delle lenti intraoculari negli anni, sono particolarmente interessato alle potenzialità delle TECNIS Odyssey" afferma il dott. Bellone "La loro progettazione avanzata promette infatti di offrire ai pazienti una qualità visiva superiore, con particolare attenzione alla nitidezza e al contrasto delle immagini".





Il dott. Bellone sottolinea l'importanza di una valutazione personalizzata per ogni paziente: "Ogni caso è unico e richiede un'attenta valutazione per scegliere la soluzione più appropriata. La disponibilità di diverse opzioni tecnologiche ci permette di personalizzare il trattamento in base alle specifiche esigenze visive e allo stile di vita di ciascun paziente".