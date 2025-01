Tragedia stradale a Taranto: 19enne perde la vita in un incidente nei pressi del cimitero di Talsano

TALSANO - Una tragedia si è consumata ieri sera alla periferia di Taranto, nei pressi del cimitero di Talsano, dove un 19enne ha perso la vita in un violento incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un furgone.

L'incidente

Il giovane era alla guida di una Seat Ibiza quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone. L'impatto è stato fatale: il 19enne è morto sul colpo, lasciando familiari e amici sotto shock.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

L’altro conducente, alla guida del furgone, è rimasto ferito ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Indagini in corso

La Polizia Locale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non si esclude che l’alta velocità o una manovra azzardata possano aver avuto un ruolo nella tragedia.