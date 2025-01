Tragedia a Provaglio d'Iseo: 42enne ucciso a coltellate durante una festa di Capodanno

BRESCIA - Un uomo di 42 anni è stato ucciso la scorsa notte a Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia, con una coltellata al petto. La tragedia è avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno e ha scosso profondamente la piccola comunità locale.

La dinamica dell’omicidio

Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, la vittima, molto conosciuta in paese, si sarebbe presentata in stato di alterazione a una festa organizzata in una palestra affittata per l’occasione da un gruppo di giovani. Dopo aver cercato di introdursi senza invito, l’uomo avrebbe avuto diversi screzi con alcune persone presenti. Durante uno di questi litigi, sarebbe stato colpito con un coltello in modo fatale.

Indagini in corso

I Carabinieri, giunti sul posto subito dopo l’allarme, stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto. L’intera area è stata posta sotto sequestro per permettere i rilievi della scientifica. Le autorità stanno interrogando i partecipanti alla festa per rintracciare il responsabile dell’omicidio.