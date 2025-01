Roma, giovedì 30 gennaio Massimiliano Bruno e Sara Baccarini al Teatro Parioli per i Progetti Scuola ABC

Proseguono gli incontri con gli studenti nell’ambito della sesta edizione dei Progetti Scuola ABC: giovedì 30 gennaio al Teatro Parioli, Il senso delle parole, la forza del racconto: la scrittura nel teatro con il regista e attore Massimiliano Bruno, l’attrice Sara Baccarini, Gianni Corsi, regista e sceneggiatore e Salvatore Fazio, autore teatrale e regista.





ROMA - Proseguono gli incontri con gli studenti nell’ambito della sesta edizione dei Progetti Scuola ABC, che nelle cinque edizioni precedenti hanno visto coinvolte oltre 200 scuole, 600 docenti, 30mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio, con oltre 124 incontri ed eventi, 20 concorsi, 36 film distribuiti nelle library delle scuole.





Giovedì 30 gennaio al Teatro Parioli, Il senso delle parole, la forza del racconto: la scrittura nel teatro con il regista e attore Massimiliano Bruno, Sara Baccarini attrice e autrice teatrale, Gianni Corsi, regista e sceneggiatore e Salvatore Fazio, autore teatrale e regista. Il percorso attraverso le parole nel teatro partirà dalla parola Sogno.





Per molte persone, attraversare una frontiera significa cercare un futuro migliore o realizzare un desiderio di libertà. Ma è anche lo spazio dove ci si confronta con il diverso e si abbandonano i pregiudizi per affidarsi al proprio vero sentire. Lo scopo del percorso è imparare a leggere un testo teatrale e saper riprodurre una scrittura in grado di evidenziare i processi interni di un personaggio, in particolare le pulsioni immediate come le emozioni e i processi più consapevoli come i sentimenti. I ragazzi verranno coinvolti con esempi tratti da film e opere teatrali e lavoreranno alla produzione di una scena, attraverso un esercizio di scrittura creativa che permetta ai docenti di fare una "lezione speciale" in cui i ragazzi posano produrre in classe (o a casa) testi che poi verranno letti ed editati insieme ai docenti.





I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale e sono tra le azioni strategiche della nuova programmazione FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio. L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura.





