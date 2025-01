Roma: 13 arresti per furti a danno di turisti e cittadini

ROMA - Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti a garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini romani. Le attività antiborseggio, svolte d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato negli ultimi giorni all’arresto di 13 persone, gravemente indiziate del reato di furto.

Le vittime vengono solitamente distratte per poi essere derubate con destrezza, ma l'attenzione da parte dei Carabinieri resta alta.

In largo Gaetana Agnesi, vicino al Colosseo, un turista è stato derubato dello zaino mentre scattava una foto. Un 24enne, con precedenti, è stato arrestato e lo zaino recuperato.

In via Nicola Salvi, due turisti sono stati derubati in circostanze simili. Due uomini di 23 e 28 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati.

Sulla Cordonata Capitolina, una turista cilena è stata derubata del portafogli. Una 21enne è stata bloccata in flagranza.

In via della Maddalena, una turista romena è stata derubata dello zaino. Due donne di 36 e 37 anni sono state arrestate, con una denuncia aggiuntiva per ricettazione.

In un fast food di piazza Annibaliano, un 26enne è stato arrestato per furto di portafogli.

Sulla linea A della metro, alla fermata Flaminio, una 19enne è stata arrestata mentre tentava di rubare una borsa. Alla fermata Spagna, due giovani donne di 18 e 20 anni sono state arrestate per furto.

In largo Sasso Feltrio, un 30enne è stato arrestato per aver derubato una studentessa.