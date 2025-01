Ricetta, canederli di ricotta fritti con sorbetto alle mele Topaz Bio Val Venosta

Photo credits: fonte Facebook

Solo il meglio dell'eccellenza culinaria altoatesina racchiusa in un dolce da acquolina in bocca. La foodblogger Julia Morat ha preparato dei Canederli di ricotta fritti con un finissage a base di sorbetto alla mele Topaz Bio Val Venosta, varietà piacevolmente acidula. Croccanti fuori e dal cuore soffice, questi canederli offrono una combinazione di gusto e consistenze davvero sorprendenti!





Ecco la ricetta a cura di Julia Morat





Tempo di preparazione: 80 min.





Difficoltà: media





Ingredienti per 6 persone





per il sorbetto alle mele Topaz





3 mele Topaz Bio Val Venosta (ca. 550 g)

1 limone (succo)

140 ml acqua

140 g zucchero





per i canederli





500 ml latte

70 g zucchero

2 pizzichi sale

1 cucchiaio zucchero vanigliato

1 pezzetto scorza di limone

50 g burro

160 g semola di grano duro

2 uova

150 g ricotta

inoltre

1 l olio per friggere

q.b. zucchero

foglie di menta per servire





Preparazione





Per il sorbetto alle mele Topaz Bio





Per preparare il sorbetto alle mele Topaz Bio, lavate e sbucciate le mele, eliminate il torsolo, e tagliatele a spicchi sottili. Foderate una pirofila (o altro contenitore adatto al congelatore) con carta da forno, e adagiateci gli spicchi di mela in uno strato unico. Riponete in congelatore per 3 ore (volendo anche tutta la notte). Quando saranno passate almeno 3 ore, spremete il succo del limone e mettete da parte. In un pentolino mettete l’acqua e lo zucchero e portate a ebollizione mescolando. Fate bollire a fiamma viva per 7 minuti. Nel frattempo togliete le mele dal freezer e mettete gli spicchi nel frullatore. Aggiungete il succo di limone e azionate il frullatore fino a ottenere un composto bricioloso. A questo punto versate lo sciroppo di zucchero bollente e continuate a frullare fino a ottenere un composto omogeneo. Versate il sorbetto ottenuto in un contenitore e riponete in frigo per altre due ore.





Per i canederli





Per preparare i canederli di ricotta e semola, in una pentola versate il latte. Aggiungete lo zucchero, il sale, lo zucchero vanigliato, un pezzetto di buccia di limone (solo la parte gialla) e il burro a cubetti. Portate a ebollizione mescolando, affinché zucchero e burro si sciolgano. A questo punto abbassate il fuoco al minimo e versate la semola a pioggia, mescolando contemporaneamente con una frusta, fino a ottenere un composto omogeneo. Continuate a mescolare con un cucchiaio di legno per pochi istanti, fino a quando il composto lascerà una patina bianca sul fondo. Togliete dal fuoco e mettete da parte a raffreddare per una quindicina di minuti.

Dopodiché togliete la scorza di limone, aggiungete le uova e la ricotta e mescolate bene il tutto fino a ottenere un composto omogeneo (volendo potete anche utilizzare le fruste elettriche per questo passaggio). Coprite e riponete in frigo per un paio di ore. Trascorso il tempo di riposo, scaldate l’olio in una padella con i bordi alti. Nel frattempo, con le mani inumidite, realizzate 18 piccole palline con l’impasto di ricotta e semola, grandi ca. 6 cm. Adagiatele su della carta da forno. Preparate un piatto fondo con qualche cucchiaio di zucchero. Quando l’olio avrà raggiunto la temperatura di 165°C, inserite 5-6 palline alla volta (a seconda della capienza della padella) e fatele dorare a fuoco medio, girandole spesso, per ca. 3-4 minuti. Quando i canederli saranno dorati, toglieteli dall’olio con l’aiuto di una schiumarola e adagiateli su della carta da cucina, per fare assorbire l’olio in eccesso. Poi passateli nello zucchero, affinché questo aderisca su tutta la superficie.





Per ultimare





Servite i vostri canederli di ricotta ancora caldi, accompagnati dal sorbetto di mele Topaz Bio, guarnito con qualche fogliolina di menta.





Suggerimento





Il sorbetto alle mele Topaz Bio è ottimo anche servito durante un menù di più portate. In quel caso potete anche frullarlo all’ultimo momento (senza riporlo in freezer dopo averlo frullato) e servirlo direttamente nei bicchieri con una cannuccia.