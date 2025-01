Piste da sci, pubblicata la classifica delle località sciistiche più ricercate in Italia

ROMA - Il mese di gennaio è sinonimo di settimana bianca. L'Italia, con i suoi scenari mozzafiato, è una delle mete preferite per gli sport invernali, ma quali sono le destinazioni più ricercate e quelle più convenienti? Per rispondere a questa domanda, la piattaforma Preply ha realizzato uno studio analizzando le località sciistiche italiane più popolari in Italia ed il costo degli skipass giornalieri, offrendo così una guida utile per tutti gli amanti della neve. - Il mese di gennaio è sinonimo di settimana bianca. L'Italia, con i suoi scenari mozzafiato, è una delle mete preferite per gli sport invernali, ma quali sono le destinazioni più ricercate e quelle più convenienti? Per rispondere a questa domanda, la piattaforma Preply ha realizzato uno studio analizzando le località sciistiche italiane più popolari in Italia ed il costo degli skipass giornalieri, offrendo così una guida utile per tutti gli amanti della neve.





Madonna di Campiglio e Roccaraso in cima alle ricerche





Lo studio rivela che Madonna di Campiglio è la destinazione più popolare con 8.300 ricerche mensili, seguita da Roccaraso (5.600 ricerche) e Andalo (4.200 ricerche).

La prima e la terza posizione rafforzano il primato del Trentino, che domina la classifica con ben 9 località sciistiche, mentre Roccaraso si distingue come la principale meta sciistica del Centro Italia.

Anche la Lombardia presenta un interessante numero di popolari impianti sciistici, ben 6, come Livigno (2700 ricerche), Bormio (1700) e Ponte di Legno (1500). Troviamo poi anche 3 piste della Valle D’Aosta, tra cui Cervinia e Pila.





Ma quali sono gli impianti più convenienti? E le stazioni sciistiche più economiche?





I Piani di Bobbio, in Lombardia, guidano la classifica delle località più economiche con un prezzo giornaliero di soli 43 euro. A seguire Bardonecchia, famosa per aver ospitato le Olimpiadi Invernali del 2006, con un costo di 48 euro, in Piemonte. A poca distanza Roccaraso con prezzi da 52 euro al giorno e Bormio con 53 euro: la prima famosa per l'atmosfera familiare e le piste di diverso tipo, mentre la seconda per le sue terme e le gare internazionali.





E gli impianti più costosi?





Per quanto riguarda gli impianti più costosi, troviamo Marilleva, Madonna di Campiglio e La Thuile, dove il prezzo degli skipass giornalieri si attesta tra i 79 e gli 85 euro. Si tratta di impianti dotati di piste di qualità e caratterizzati da un'atmosfera esclusiva. Anche Cortina d'Ampezzo, con uno skipass giornaliero di 77 euro, si conferma una delle mete più eleganti e prestigiose.





La metodologia dello studio





Per realizzare questo studio, sono stati analizzati i volumi di ricerca delle principali destinazioni sciistiche italiane utilizzando lo strumento Ahrefs. In particolare, per stilare la prima classifica, sono state considerate le ricerche associate alle destinazioni accompagnate dalla parola "skipass" per individuare le mete più cercate. Per la seconda classifica, invece, sono stati raccolti i prezzi degli skipass giornalieri durante l'alta stagione per le stesse località, in modo da identificare le opzioni più economiche per gli sciatori. Questo approccio ha permesso di offrire una panoramica completa che unisce popolarità e convenienza.