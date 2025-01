Nasce 'Petit Shop', il nuovo e-commerce per gli amici a quattro zampe

ROMA - Da oggi gli amanti degli amici a quattro zampe hanno un modo in più per farli felici. Ha infatti debuttato in rete Petit Shop, un nuovo e-commerce Made in Italy pensato per chi vuole il meglio per il proprio animale domestico. - Da oggi gli amanti degli amici a quattro zampe hanno un modo in più per farli felici. Ha infatti debuttato in rete Petit Shop, un nuovo e-commerce Made in Italy pensato per chi vuole il meglio per il proprio animale domestico.





Si tratta di una nuova piattaforma online dedicata a tutti gli amanti degli animali che con un giusto mix di esperienza, passione e qualità, si propone come il punto di riferimento per chi desidera prodotti affidabili, sicuri e accessori funzionali per cani e gatti.





Petit Shop nasce infatti da un’idea semplice: mettere la trentennale esperienza dei fondatori nel settore degli animali domestici al servizio di chi desidera prendersi cura dei propri amici pelosi, con amore e attenzione.





Il team è infatti composto da appassionati di animali, prima ancora che professionisti, che vive ogni giorno con animali domestici e conosce profondamente le loro esigenze.





Per questo motivo il team è in grado di selezionare solo i migliori prodotti, con un occhio sempre attento alla qualità, al comfort e al benessere degli animali.





Ogni articolo firmato Petit Shop è il risultato di un’accurata selezione, progettato con materiali sicuri e resistenti, rispettando i più alti standard di qualità.





Perché l’impegno di Petit Shop è quello di scegliere solo il meglio per i gli amici pelosi, con articoli che combinano funzionalità e design.





Scegliere Petit significa perciò anche sostenere un marchio italiano che si impegna non solo per il benessere degli animali, ma anche per la tutela del pianeta, grazie alla scelta di materiali eco-friendly e sostenibili quando possibile.





Categorie di prodotti attualmente disponibili:





- Cucce e cuscini: La nostra gamma di cucce e cuscini è pensata per garantire il massimo comfort a cani e gatti di tutte le taglie. Realizzate con materiali resistenti e facilmente lavabili, le nostre cucce sono perfette per l'interno e possono essere adattate a ogni tipo di ambiente;

- Snack naturali: Se il tuo animale è un buongustaio, la nostra selezione di snack naturali, inclusi i masticativi, lo conquisterà sicuramente. I nostri snack sono privi di conservanti artificiali e sono realizzati con ingredienti 100% naturali, pensati per garantire una dieta equilibrata e sana per i tuoi amici pelosi.





Un mondo di novità per gli amici a quattro zampe





I fondatori dichiarano che l’e-commerce è in costante evoluzione per soddisfare le esigenze di ogni animale domestico e del suo padrone, e presto arriveranno nuove categorie, tra cui biscotti, prodotti per l’igiene e molto altro. Ogni nuova proposta sarà studiata per arricchire l’esperienza di acquisto e migliorare la vita quotidiana degli animali e dei loro proprietari.

Per festeggiare il lancio dello store Petit Shop offre la spedizione gratuita per gli ordini superiori a 39,00€.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una comunità di proprietari di animali domestici attenti e appassionati, che non solo cercano il meglio per i loro compagni a quattro zampe, ma che vogliono anche condividere esperienze, consigli e curiosità.

Una community per cui il benessere dei propri animali è sempre al primo posto, sempre pronta ad offrire non solo prodotti, ma anche ispirazione, assistenza e supporto per migliorare ogni giorno il legame con il tuo animale.