My Web Writing, quando la cultura italiana dialoga con il mondo attraverso il volontariato

La sua partecipazione al prestigioso Panorama International Literature Festival 2025, incentrato sul tema "Jalam: The Drop of Life", rappresenta un'opportunità unica per valorizzare i giovani talenti e rafforzare il dialogo globale su temi di grande rilevanza come l'acqua, l'ambiente e la resilienza umana. Il pezzo evidenzia come iniziative di questo tipo siano non solo un arricchimento per il territorio, ma anche uno strumento cruciale per costruire una società più inclusiva e consapevole, sottolineando la necessità di un sostegno concreto per garantirne la continuità.





Il Panorama International Literature Festival (PILF) rappresenta una delle più prestigiose manifestazioni letterarie al mondo, un evento che celebra la creatività e i valori umanitari attraverso la parola scritta. Organizzato dalla Writers Capital International Foundation (WCIF), il festival riunisce ogni anno scrittori, pensatori e artisti provenienti da oltre 90 paesi, creando uno spazio unico di dialogo interculturale. La prossima edizione, prevista per il 2025, avrà come tema "Jalam: The Drop of Life (On the Classic Element Water)", un argomento di grande rilevanza che esplora il significato filosofico, ecologico e simbolico dell'acqua.





My Web Writing e il Panorama International Literature Festival 2025: quando la scrittura diventa ispirazione di cambiamento sociale





Tra i partecipanti più attesi del 2025 figura il laboratorio no-profit italiano My Web Writing, che sotto la guida di Lucia Arena ha guadagnato un ruolo di spicco nel panorama culturale nazionale e internazionale. Fondato nel 2015 all'interno del Centro Giovanile Padre Valerio Rempicci in provincia di Reggio Calabria il laboratorio no profit My Web Writing rappresenta un modello di eccellenza nella promozione della scrittura creativa e dei valori umanitari. Non è soltanto un luogo di apprendimento, ma una vera e propria comunità che coltiva talenti e stimola i giovani a esplorare tematiche complesse, dall'ambiente alla solidarietà. Attraverso una combinazione di corsi, collaborazioni e progetti editoriali, il laboratorio ha saputo valorizzare le capacità dei suoi partecipanti, contribuendo allo sviluppo di una generazione di scrittori consapevoli e impegnati.

Tra i progetti di maggiore impatto emerge "I Love Nature", lanciato nel 2022 in collaborazione con Legambiente l'Ambasciatrice della Pace e poetessa internazionale Elisa Mascia, Fraternità Giovani del Centro Giovanile e L'accademia di musica Nuova sinfonia. Questo programma ha sensibilizzato il pubblico sull'importanza della sostenibilità, coinvolgendo giovani autori in laboratori narrativi e culminando in eventi pubblici e una pubblicazione speciale. L’impegno per la tutela ambientale si intreccia perfettamente con il tema del PILF 2025, rendendo la partecipazione di My Web Writing particolarmente significativa.





Un Percorso Ricco di Riconoscimenti





L’attività instancabile di My Web Writing ha portato al laboratorio una serie di premi e riconoscimenti prestigiosi, consolidando la sua reputazione a livello internazionale. Tra i principali successi figurano:

- Panorama International Literature Festival 2024: Riconoscimento al merito per l’impatto culturale delle sue attività, un premio che celebra l’eccellenza nel promuovere la letteratura come mezzo di cambiamento sociale.

- Hans Christian Andersen Memorial 2024: Terzo posto per un progetto di narrativa innovativo che ha reinterpretato i temi delle fiabe in chiave contemporanea.

- Memorial Alfredo Pasolino PILF 2023: Premio per l’eccellenza nella promozione della cultura e della scrittura.

Questi successi riflettono non solo il talento dei partecipanti, ma anche l’impegno di Lucia Arena nel guidare il laboratorio verso traguardi sempre più ambiziosi. Figura chiave del laboratorio, Lucia Arena si distingue non solo per il suo ruolo di educatrice ma anche per i riconoscimenti ottenuti a livello internazionale. Tra i più recenti, il prestigioso attestato ricevuto al Global Vision Summit 2024 di Atene per un progetto dedicato alle scuole sul tema "Embers of Change", ritirato in sua vece da Florena Iavarone, rappresentante dell'Italia. La leadership di Lucia Arena si riflette nella capacità del laboratorio di coniugare creatività e impegno sociale. Le sue iniziative hanno ispirato centinaia di giovani, dando vita a progetti che spaziano dalla narrativa alla beneficenza, come le collaborazioni con la Casa delle Fiabe di Anna Maria Vezio e il Centro Giovanile Rempicci.





Una vetrina per il talento e l’impegno





La partecipazione al PILF rappresenta per i giovani autori di My Web Writing un’occasione straordinaria per confrontarsi con una comunità globale di scrittori, critici e lettori. Il laboratorio non è solo un luogo dove si apprendono tecniche di scrittura, ma uno spazio in cui si costruiscono relazioni, si scambiano idee e si crea un impatto tangibile. Ogni pubblicazione e ogni riconoscimento non sono solo traguardi personali, ma testimonianze del valore della collaborazione e della dedizione. La candidatura agli Awards 2025 del PILF segna un momento culminante in questo percorso, celebrando la capacità del laboratorio di unire arte e responsabilità sociale.





Uno sguardo al futuro





Guardando al futuro, My Web Writing continua a porsi come catalizzatore di cambiamento, pronto a esplorare nuove forme di espressione e a coinvolgere un pubblico sempre più vasto. La sua missione va oltre la scrittura: il laboratorio si impegna a promuovere una cultura che unisca creatività e valori sociali, valorizzando l’importanza del volontariato come strumento per rafforzare il tessuto comunitario. Attraverso iniziative che combinano arte, letteratura e solidarietà, My Web Writing non solo arricchisce il panorama culturale, ma contribuisce alla costruzione di una società più inclusiva, consapevole e impegnata. Ogni nuova generazione di scrittori formata dal laboratorio diventa portatrice di una visione più ampia, pronta a usare il potere delle parole per abbattere barriere e creare connessioni.

Partecipare al PILF 2025 non è solo un’opportunità per esibire il proprio talento, ma un impegno verso una società che riconosce il valore trasformativo della cultura e del lavoro collettivo. My Web Writing dimostra che la scrittura non è solo un mezzo per raccontare storie, ma una forza capace di generare cambiamento, sia nelle vite individuali che nella comunità globale.

In questo contesto, è fondamentale riconoscere che progetti come My Web Writing rappresentano un arricchimento per il territorio e una risorsa preziosa per la crescita culturale e sociale delle comunità. Tali iniziative non solo arricchiscono il panorama letterario, ma pongono le basi per una società più empatica, inclusiva e consapevole. Per continuare a crescere e a portare avanti il loro impatto positivo, questi progetti hanno bisogno di tutto il sostegno possibile, sia da parte delle istituzioni che della società civile. Solo con un impegno collettivo e condiviso è possibile garantire che iniziative come My Web Writing possano prosperare e contribuire concretamente al cambiamento e alla crescita della nostra società.