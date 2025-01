MSC Magnifica salpa da Genova per la sesta World Cruise: 121 giorni di viaggio intorno al mondo

GENOVA - È partita ufficialmente da Genova la sesta World Cruise di MSC Magnifica, un viaggio epico che durerà 121 giorni, toccando 46 destinazioni in 21 paesi su cinque continenti. A bordo della nave, circa 2.300 passeggeri di ben 60 nazionalità diverse, pronti a vivere un'esperienza unica tra meraviglie naturali, città iconiche e angoli remoti del pianeta.

Un viaggio tra i continenti

La crociera inizia nel Mediterraneo, con soste a Marsiglia, Barcellona e Malaga, per poi attraversare l’Atlantico verso il Sud America, visitando tappe spettacolari come Rio de Janeiro, Buenos Aires e l’Isola di Pasqua.

La nave proseguirà verso il Pacifico meridionale, esplorando le affascinanti Isole Cook, la Nuova Zelanda e l’Australia, prima di dirigersi verso l’Oceano Indiano, le Maldive e il Sudafrica. Il viaggio si concluderà nuovamente a Genova il 6 maggio 2025, dopo aver regalato ai passeggeri un ricco bagaglio di emozioni e ricordi.

I passeggeri italiani: dati e curiosità

Tra i partecipanti, spiccano 176 italiani, con alcune interessanti curiosità:

72 passeggeri hanno meno di 65 anni, dimostrando che il fascino delle crociere a lungo raggio non è solo per i pensionati.

104 passeggeri hanno più di 65 anni, confermando l'interesse degli over 65 per esperienze di viaggio esclusive.

La maggior parte dei partecipanti italiani proviene dal Nord Est, una regione particolarmente attratta dalle crociere di lusso.

Costi e futuro delle World Cruise

Partecipare a un’avventura simile non è per tutti: i prezzi partono da 17.000 euro, ma il valore dell’esperienza è inestimabile per gli amanti dei viaggi esclusivi.

Intanto, MSC ha già aperto le prenotazioni per la World Cruise 2026, che prevede un itinerario di 119 giorni con 47 destinazioni e 7 overnight in luoghi iconici. Tra le tappe in programma:

Le spiagge dei Caraibi e le meraviglie delle Americhe .

e le meraviglie delle . I paesaggi remoti del Pacifico .

. L’energia vibrante dell’Asia e le antichità dell’Egitto.

Un sogno che si realizza

La sesta World Cruise di MSC Magnifica rappresenta un sogno realizzato per migliaia di viaggiatori, un'occasione per scoprire il mondo senza mai scendere dalla propria casa galleggiante.