Moda, Guffanti Concept partecipa alla centesima edizione di 'Pitti Bimbo 100-001'che si terrà a Firenze Fortezza da Basso il 22 e 23 gennaio

FIRENZE - Pitti Bimbo è da sempre la fiera più autorevole del settore, il punto di riferimento internazionale della moda infantile. L'edizione 100, in scena il 22 e il 23 gennaio 2025 alla Fortezza da Basso di Firenze è un nuovo progetto da vivere tutti insieme.





"I negozi di abbigliamento per bambini occupano un ruolo centrale nella cultura italiana, rappresentando un punto di riferimento all’interno delle città. Sono situati in posti strategici nei centri abitati, diventando un vero e proprio punto di dialogo e consigli per le nuove famiglie moderne".





Lo dichiara Alessandra Guffanti, direttore commerciale di Guffanti Concept Showroom ( www.guffantimoda.it ), realtà che con le sue 6 sedi in Italia è un unicum nel panorama della distribuzione della moda internazionale, capace di supportare nella strategia dalla produzione, alla comunicazione e distribuzione vera e propria, di brand italiani e internazionali.





"Le boutique" continua Alessandra Guffanti, da pochi giorni eletta presidente della sezione bambino di Confindustria Moda "si trovano sempre in luoghi strategici all’interno delle città, come vicino alle scuole o nei centri storici, dove la vita delle famiglie è particolarmente vivace. I negozi multimarca bambino hanno saputo rinnovarsi utilizzando i social media, raccontando storie che riflettono le esigenze delle famiglie e dei bambini e spiegando con cura la selezione dei prodotti proposti. Il settore bambino continua a rappresentare una colonna portante del commercio italiano nonostante il periodo molto statico. I negozi di abbigliamento per bambini, presenti in tutta Italia, restano un punto di riferimento fondamentale per le famiglie e le comunità locali. Accompagnano momenti significativi della famiglia con l’inizio di un nuovo progetto di vita attraverso la nascita di un bambino e i primi anni di crescita. Guffanti Concept Showroom,- conclude Guffanti- consapevole dell’importanza del settore dell’abbigliamento per bambini anche in un periodo complesso, conferma il proprio impegno partecipando con quattro marchi al Pitti Bimbo 100, la storica fiera internazionale della moda infantile. Il centenario dell’autorevole fiera, segna un momento storico con un’edizione che guarda al futuro: il numero 100, se letto al contrario, diventa '001' una vera e propria ‘prima’ che, oltre alla moda, abbraccia anche lifestyle, beauty, calzature, accessori, gioielli, editoria e, da quest’anno, food".





Al padiglione centrale Guffanti Concept Showroom sarà presente con:

- AO76 American Outfitters: brand belga dal look casual, che da oltre 20 anni è distribuito da Guffanti in tutta Italia. Propone abbinamenti di colori, righe e tessuti diversi, con materiali confortevoli e fit adatti ai ragazzi.

- Montereggi: il progetto mini-me dell’azienda familiare italiana guidata dalle sorelle Orfatti. Propone capispalla e piumini, leggeri e pesanti, ideali per l’autunno e/o il grande freddo, pensati per bambini dai 4 ai 16 anni.

- Flower Mountain: in collaborazione con il gruppo Falc, distribuiamo la linea abbigliamento ispirata al minimalismo creativo delle omonime scarpe, nelle principali regioni italiane.

- AI-Riders: il marchio iconico conosciuto per il giaccone con gli occhiali integrati nel cappuccio. Solo questo progetto è dedicato al mercato ex URSS.





Lo Showroom Guffanti punta con determinazione sul settore bambino anche attraverso un ambizioso progetto: la distribuzione del marchio Nanan nelle principali regioni italiane. Forte di una chiara visione per il futuro, l’azienda avvia una revisione stilistica del brand, ampliando l’identità.





La parola lifestyle definisce l’idea dello Showroom Guffanti per il mondo kid, concepita come un insieme armonioso di collezioni che spaziano dall’abbigliamento agli accessori, fino all’oggettistica. Questa filosofia abbraccia il quotidiano in ogni aspetto: dalla casa alla cameretta, ai regali. Tra i marchi selezionati dallo Showroom Guffanti, spiccano Jabadabado, leader nel settore dei giochi in legno creativi, Kikadu, azienda tedesca specializzata in articoli in cotone organico e Troiskilos Sept, marchio francese dal tocco romantico dedicato all’oggettistica baby e alla puericultura.





Lo Showroom Guffanti conferma così la sua dedizione ad un settore che, nonostante le sfide, continua a essere una colonna portante del commercio italiano.





Guffanti Concept con le sue 6 sedi in Italia: Milano, Padova, Roma, Napoli, Bari e Palermo è un unicum nel panorama della distribuzione della moda internazionale, capace di supportare nella strategia dalla produzione, alla comunicazione e distribuzione vera e propria, di brand italiani e internazionali. Lo showroom, fondato a Milano nel 1989 da Gianfranco Guffanti e cresciuto con l'ingresso in azienda dei figli Francesco e Alessandra, ha come principali mercati di distribuzione di brand italiani e internazionali (donna, bambino, sposa) Italia, ex Urss, Great China, Corea e Middle East.