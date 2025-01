Maxi operazione antimafia nel Salento: 88 arresti eseguiti dai Carabinieri

LECCE – È in corso nel Salento una vasta operazione antimafia condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, finalizzata a smantellare un’organizzazione criminale operante nella provincia e in altre regioni d'Italia. Su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia, gli uomini dell’Arma stanno eseguendo 88 provvedimenti restrittivi, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari Francesca Mariano del Tribunale di Lecce.

I reati contestati

Le accuse mosse agli indagati riguardano gravi reati di stampo mafioso, tra cui:

Associazione per delinquere di tipo mafioso ,

, Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ,

, Detenzione e porto illegale di armi da sparo , aggravato dall’agevolazione mafiosa,

, aggravato dall’agevolazione mafiosa, Reati contro la persona e il patrimonio.

Operazione su ampio raggio

L’operazione non si sta svolgendo solo a Lecce e nel Sud Salento, ma anche in altre zone della provincia e in diverse regioni italiane, a testimonianza della portata dell’organizzazione criminale coinvolta.

Forze in campo

Per l’esecuzione dei provvedimenti sono stati impiegati oltre 470 Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto di unità specializzate tra cui:

Compagnia di Intervento Operativo e Squadre Antiterrorismo dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia,

e dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia, Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (Bari) ,

, Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia ,

, 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari ,

, Rinforzi provenienti da altri comandi della Puglia.

L’operazione rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali locali e un’ulteriore conferma dell’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata.