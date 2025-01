Lanciato con successo il satellite AIX-1p: Planetek Italia inaugura una nuova era del cognitive cloud computing spaziale

BARI - Planetek Italia, azienda con sede a Bari, ha annunciato il successo del lancio di AIX-1p “Caution: Edge Ahead”, il primo satellite della serie AIX, progettato per rivoluzionare l’osservazione della Terra introducendo il concetto di cognitive cloud computing nello spazio.

Il satellite è stato lanciato martedì durante la missione Transporter 12 di SpaceX, a bordo del razzo Falcon 9, dal complesso SLC-4E della Vandenberg Space Force Base in California. Circa un’ora dopo il decollo, AIX-1p è stato dispiegato con successo a un’altitudine di 520 chilometri, segnando un momento storico per l’innovazione spaziale italiana.

Giovanni Sylos Labini, CEO di Planetek Italia, ha definito AIX-1p come un esempio all’avanguardia della trasformazione digitale applicata alle tecnologie spaziali.

“Il lancio pone le basi per una rete di satelliti intelligenti in grado di elaborare dati EO (Earth Observation) in tempo reale e fornire informazioni direttamente dallo spazio, ridefinendo gli standard di innovazione e accessibilità”, ha dichiarato.