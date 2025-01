Israele denuncia violazioni del cessate il fuoco da parte di Hamas

Tel Aviv – Israele ha accusato Hamas di aver violato due condizioni fondamentali dell'accordo di cessate il fuoco attualmente in vigore a Gaza. L'ufficio del primo ministro israeliano ha dichiarato che Arbel Yehud, uno degli ostaggi, non è stata ancora rilasciata, e che non è stato presentato l'elenco dettagliato delle condizioni degli ostaggi relativo alla fase 1 dell'accordo. A seguito di queste violazioni, Israele ha deciso di bloccare il passaggio dei cittadini di Gaza verso la parte settentrionale del territorio. Lo riferisce il Times of Israel.

Scontri al confine con il Libano

Nel frattempo, al confine settentrionale, la situazione si fa sempre più drammatica. Secondo un nuovo rapporto del ministero della Salute libanese, l'esercito israeliano avrebbe aperto il fuoco su abitanti del Libano meridionale che cercavano di tornare nei loro villaggi. Il bilancio aggiornato parla di 22 morti, tra cui sei donne e un soldato, e 124 feriti in 19 diverse località.

Le vittime, afferma il rapporto, sono state colpite mentre tentavano di attraversare zone ancora occupate. Il bilancio precedente segnalava 15 decessi, ma il numero è aumentato a causa dell'intensificarsi delle tensioni lungo il confine.