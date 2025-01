Funny Crispy Burger: il panino 100% vegetale che illumina il Veganuary

Photo credits: fonte ufficio stampa FunnyVeg

Un’esplosione di gusto e colori: Flower Burger e Funny Veg insieme per una special edition unica





Veganuary si tinge di arancione con il Funny Crispy Burger, un panino straordinario che celebra il mese dedicato al vivere vegano. Frutto della collaborazione tra Flower Burger e Funny Veg, questo capolavoro 100% vegetale combina sapori, consistenze e sostenibilità, conquistando il palato di vegani, vegetariani e onnivori.





Il protagonista è un vivace bun arancione con semi neri, che racchiude un crispy patty a base di proteine vegetali, salsa baconnaise, bacon di carote, cetriolini agrodolci e insalata iceberg. Croccante fuori, morbido dentro, il Funny Crispy Burger è pensato per soddisfare anche i palati più esigenti, dimostrando che il comfort food vegetale può essere sorprendentemente delizioso.





Ogni morso del Funny Crispy Burger è un passo verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente. In linea con lo spirito di Veganuary, il panino non è solo un’esperienza culinaria, ma un invito a scoprire come il cibo plant-based possa trasformarsi in una scelta quotidiana, senza rinunciare al piacere del gusto.





Nato nel 2014 come sfida globale e importato nel 2019 in Italia da Essere Animali, Veganuary — Vegan + January — è il mese dedicato al mettersi alla prova modificando le proprie abitudini e avvicinandosi a stili di vita che contemplino cibo, abbigliamento e beauty routine animal free, per avere un approccio rispettoso degli animali e un impatto più leggero sul pianeta. Ad aiutare a superare i limiti personali ci sono aziende — tra cui Flower Burger e Funny Veg in prima fila da subito — nutrizionisti e creator che permettono di riflettere sulle tematiche legate al vegan dal punto di vista teorico e aiutano a superare gli ostacoli dal punto di vista pratico.





Per celebrare l’occasione, il Funny Crispy Burger sarà protagonista di esclusive promozioni in store e delivery. Inoltre, chi acquista il menù riceverà in regalo una copia della rivista FunnyVegan, fino a esaurimento scorte.





"Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione con Funny Veg" afferma Matteo Toto, owner di Flower Burger "Il Funny Crispy è un’espressione della nostra passione per l’innovazione e della voglia di creare un’esperienza che soddisfi ogni palato".





Sonia Giuliodori, responsabile comunicazione di Funny Veg, aggiunge: "Con il Funny Crispy Burger vogliamo dimostrare che mangiare vegetale può essere gioioso, creativo e davvero appagante".





Gennaio è il momento perfetto per lasciarsi conquistare dal Funny Crispy Burger: un mix di sapori, creatività e sostenibilità che non lascia indifferenti; tutto da scoprire nei ristoranti Flower Burger, per un Veganuary all’insegna del gusto e della consapevolezza.