Elogio pubblico per gli Operatori della Strada Ex 158 Dir, un riconoscimento per il loro instancabile impegno



Gli automobilisti del Matese elogiano gli operatori della strada ex 158 Dir per il loro straordinario impegno durante le emergenze meteo.





PIEDIMONTE MATESE (CE) – Gli automobilisti che quotidianamente percorrono la strada ex 158 Dir, nel cuore del Matese, hanno deciso di rendere pubblico il loro ringraziamento e apprezzamento verso gli operatori della viabilità, veri "angeli della neve" che, con dedizione e professionalità, garantiscono la sicurezza di questa fondamentale arteria.





La lettera di elogio, indirizzata al Prefetto di Campobasso, al Prefetto di Caserta, ai Presidenti delle Province di Caserta e Campobasso e ai Sindaci dei Comuni di Piedimonte Matese, Castello del Matese, Letino, Gallo Matese e Guardiaregia, sottolinea il prezioso lavoro svolto dagli operatori Luigi, Giovanni e il resto del team, che affrontano ogni emergenza meteorologica con grande impegno.





Questi operatori, definiti dagli utenti "angeli della neve", si prodigano senza sosta per mantenere le strade sicure e transitabili, anche durante le peggiori condizioni atmosferiche. Nevicate improvvise, bufere di vento e cumuli di neve non li colgono mai impreparati. Fin dalle prime ore dell'alba, sono all'opera con mezzi spazzaneve e spargisale per assicurare la percorribilità della strada, fondamentale per i collegamenti tra il versante casertano e quello molisano del Matese.





L'iniziativa vuole mettere in luce l'importanza del lavoro svolto da questi operatori, che spesso rimane nell'ombra, ma che è essenziale per la vita quotidiana della comunità. Il loro costante presidio e la tempestività degli interventi offrono agli automobilisti una garanzia di sicurezza, rendendo possibile affrontare le difficoltà legate alle condizioni meteo avverse.





Gli utenti della strada, in questo modo, desiderano esprimere pubblicamente la loro gratitudine e chiedono alle autorità competenti di riconoscere ufficialmente l’importanza di questo lavoro, che non è solo una questione di manutenzione stradale, ma anche di protezione e sicurezza per tutti.





Con questa iniziativa, si vuole ribadire come la collaborazione tra cittadini e operatori possa fare la differenza, creando un sistema di supporto reciproco che garantisce tranquillità e sicurezza per chi, ogni giorno, percorre le strade del Matese. Un esempio concreto di come l'impegno collettivo possa rendere migliori i servizi per tutta la comunità.