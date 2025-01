Back to Routine, 6 italiani su 10 scelgono il 'Flexitanuary' e il 74% desidera tornare alla quotidianità con pasti fatti in casa regolarmente

Photo credits: courtesy of Hellofresh

HelloFresh presenta i risultati di una ricerca condotta con l’istituto Censuswide per indagare il rapporto degli italiani con il ritorno alla routine di gennaio. La preparazione casalinga di pranzi e cene è ritenuta una delle principali strategie psicologiche impiegate per ristabilire una routine salutare (22%). Alessandra Spadina, home organizer e content creator, condivide insieme a HelloFresh pratici consigli per ristabilire l’ordine nella vita domestica





A gennaio, ritrovare l’equilibrio e riprendere la routine non è semplice per ben 4 italiani su 10 (40%), con la percentuale che sale al 55% tra i genitori di figli minorenni. La difficoltà sembra variare significativamente anche in relazione alla generazione di appartenenza: il 59% della Gen Z afferma di trovare difficile tornare alla normalità, mentre, all’opposto, solo il 28% dei Baby Boomer condivide questa percezione, con il 47% che si dichiara persino in disaccordo con l’affermazione che il rientro post-festività sia problematico.





Questi sono alcuni dei dati che emergono dall’ultima ricerca di HelloFresh – il servizio di box ricette a domicilio leader del settore – commissionata all’istituto di ricerca Censuswide[1]. Lo studio analizza il rapporto degli italiani con il ritorno alla routine all’inizio dell’anno, le strategie adottate in cucina per ritrovare la giusta motivazione e le personalità con cui si identificano.





HelloFresh ha inoltre collaborato con Alessandra Spadina, home organizer e content creator, per stilare una serie di raccomandazioni pratiche volte a ristabilire l’ordine e l’equilibrio nella vita domestica dopo le festività natalizie.





Il fascino della routine: 1 italiano su 3 si era dichiarato pronto a rientrare al lavoro già prima dell’Epifania





Durante il periodo festivo, la quotidianità viene spesso "stravolta" da una serie di attività che includono l’allestimento di decorazioni e la preparazione di menù speciali. Questo cambiamento rende il ritorno alla routine complicato: tra le difficoltà maggiormente incontrate dagli italiani al primo posto troviamo lo smontare l’albero di Natale e il riporre le decorazioni entro la metà di gennaio (26%). Seguono, a pari merito, il riordinare la casa (24%) e il resistere alla tentazione di mangiare troppi dolci la sera (24%). Altri ostacoli includono il cercare di risparmiare denaro dopo le spese natalizie (22%), riprendere regolarmente l’attività fisica (21%) e, in alcuni casi, ricordare quale giorno della settimana sia (13%).

Nonostante le difficoltà, la routine viene ricercata fin da subito: il 63% degli intervistati ha infatti confermato di aver voluto riprendere le attività quotidiane già nei giorni tra Natale e Capodanno, con 1 rispondente su 3 (34%) che si è dichiarato pronto a rientrare a lavoro anche prima dell’Epifania.

Diversi segnali indicano questa volontà di tornare alla routine: per il 30% dei rispondenti, il primo segno è il desiderio improvviso di riordinare la casa, iniziando con lo smontaggio delle decorazioni natalizie. A seguire a pari merito con il 24% del campione, la stanchezza verso gli avanzi delle feste e la voglia di tornare a preparare piatti fatti in casa. Inoltre, una percentuale minore (14%) non vede l’ora di tornare a mangiare a casa, preferendo i pasti domestici ai pranzi e alle cene nei ristoranti.





Trend alimentari ed abitudini: dieta flexitariana, cibi fermentati e Dry January





Con l’inizio del nuovo anno, il 74% degli italiani considera una delle principali priorità consumare dei pasti fatti in casa regolarmente, percentuale che si alza fino all’87% per i rispondenti Millennial.

Non solo: la preparazione casalinga di pranzi e cene è anche ritenuta una delle principali strategie psicologiche impiegate per ristabilire una routine salutare (22%), insieme alla creazione di piani o programmi dettagliati da seguire nel corso della giornata (22%). Al terzo posto si posiziona, invece, il ricorso ad una forma di dialogo interiore positivo e all’impiego di affermazioni motivazionali (19%).

Per mantenere questo proposito, il 24% degli intervistati dichiara infatti di voler ricevere supporto per seguire un’alimentazione equilibrata e ripristinare orari regolari per quanto riguarda i pasti, mentre il 21% desidera supporto nelle pulizie domestiche e il 20% per la gestione degli impegni quotidiani.

Tra le strategie impiegate in cucina per ristabilire un equilibrio spicca la dieta flexitariana: il 61% dei rispondenti afferma infatti di essere disposto a incorporare nella propria alimentazione quotidiana di gennaio più pasti a base vegetale insieme al consumo occasionale di carne o pesce. Non solo: circa un terzo del campione (34%) si dichiara interessato al trend dei cibi fermentati (come miso, kefir e kimchi), percentuale che si alza fino al 59% per i rispondenti Millennial. Per quanto riguarda le bevande, continua la tendenza del "Dry January" per i più giovani: il 39% della Gen Z e il 40% dei Millennial dichiara di voler ridurre il consumo di alcolici nel mese di gennaio.

"Gennaio è il momento ideale per ripartire, anche se tornare alla routine può risultare impegnativo, soprattutto nella gestione dei pasti. Per questo, HelloFresh ha sviluppato ricette pensate per ridurre lo stress in cucina, offrendo un’esperienza semplice e piacevole. I nostri meal kit, composti da ingredienti freschi e istruzioni intuitive, permettono alle famiglie di godersi una cena gustosa e nutriente anche nelle serate più frenetiche, senza trascorrere ore ai fornelli" dichiara Alessa Pomerantz, Responsabile dello Sviluppo Ricette di HelloFresh.





Le 4 personalità che caratterizzano gli italiani a inizio anno





HelloFresh ha analizzato inoltre l’identikit degli italiani al momento della ripresa dei ritmi quotidiani di gennaio, rivelando un panorama eterogeneo di atteggiamenti e sentimenti. Dall’energia degli "appassionati dei nuovi inizi" alla confusione del "confusionario di gennaio", passando per gli ambiziosi "sovraccaricati di obiettivi" e i nostalgici "fantasmi del Natale passato", ogni profilo rivela un modo diverso di affrontare il primo mese dell’anno.

Più di un quinto si identifica nella figura de "l’appassionato dei nuovi inizi", un profilo orientato a partire da zero con la giusta energia.

A pari merito, con il 18%, troviamo anche il "confusionario di gennaio", una tipologia particolarmente comune tra i rispondenti della Gen Z (25%), che racchiude coloro non sanno bene da dove cominciare e vorrebbero semplicemente riuscire a superare il primo mese dell’anno, considerato particolarmente impegnativo e il "sovraccaricato di obiettivi", ossia colui che si pone fin da subito numerosi nuovi propositi da raggiungere.

Infine, una piccola ma significativa percentuale di rispondenti (11%) si riconosce nel “fantasma del Natale passato”, il nostalgico che fatica a staccarsi dall’atmosfera festiva e a tornare alla routine quotidiana.





I consigli di Alessandra Spadina per ristabilire l’ordine in casa: 5 trucchetti per un rientro no-stress





Secondo i dati della ricerca di HelloFresh, ritornare alla propria routine all’inizio del nuovo anno può rappresentare una fonte di stress, influendo negativamente sul benessere domestico. Alessandra Spadina, home organizer e content creator, in collaborazione con il servizio di box ricette a domicilio leader del settore, suggerisce cinque semplici e pratiche raccomandazioni che possono fare la differenza, aiutando a ristabilire l’ordine in casa in modo efficace:

1. Iniziare con il piede giusto liberandoci dal superfluo: durante le festività natalizie la casa è sommersa da regali, pacchetti e decorazioni. Bastano pochi minuti al giorno per liberare l’ambiente dal superfluo, dedicando quindi 15-20 minuti per fare un decluttering veloce e mirato. Un ambiente più leggero favorisce un inizio più sereno del nuovo anno e facilita il rientro nella routine, ed è inoltre più facile da mantenere ordinato nel tempo.

2. Pianificare una routine di faccende leggere: con i tanti impegni fuori casa e la voglia di relax le feste portano spesso con sé anche un po’ di caos nella gestione delle pulizie. Riservando 10 minuti al giorno per fare poco alla volta eviterà di farvi sentire "schiacciati" dall’incombenza delle pulizie, e ripristinare velocemente la casa alla situazione iniziale.

3. Organizzare i pasti in anticipo: anche pensare a cosa mangiare può diventare un carico mentale aggiunto, ma si può facilmente rimediare pianificando un menù settimanale bilanciato in anticipo. Con un calendario o un’agenda si possono stabilire nel weekend quali saranno i pasti per la settimana che sta per cominciare, in questo modo si eviterà lo stress della preparazione last-minute, ottimizzando il tempo (per se stessi o per la propria famiglia), ed evitando sprechi di cibo.

4. Coinvolgere i bambini nelle attività quotidiane: rendere partecipi i più piccoli nelle faccende domestiche è davvero importante per diversi motivi, e rende il rientro meno pesante. Prima di tutto è un piccolo ma concreto aiuto che alleggerisce il proprio carico e che li farà sentire parte attiva del nucleo famigliare, più utili e sicuri di sé. Gli incarichi saranno ovviamente calibrati in base alla loro età e alle loro capacità (che si tratti di sistemare i giochi, apparecchiare o aiutare a preparare un pasto), ma li aiuterà a sviluppare fiducia in se stessi, amore per le proprie cose e diventerà sempre più un’abitudine e non una imposizione o un’attività noiosa.

5. Ottimizzare la gestione della cucina: per un rientro alla quotidianità sereno è importante semplificare la preparazione dei pasti con ricette facili e veloci, perfette sia per le famiglie o sia, in generale, per giornate frenetiche. Si può anche ricorrere a strumenti che semplificano le preparazioni come robot da cucina o friggitrici ad aria che riducono i tempi di cottura, lasciando così spazio per altre attività in famiglia.





Note: [1] La ricerca è stata condotta da Censuswide su un campione rappresentativo di 1.000 rispondenti italiani maggiorenni nel mese di dicembre 2024