Aperto il tour di Marco Frattini cantante audioleso con il brano 'A due passi dal cielo'

Si è svolta lunedì 20 gennaio al Massaua di Milano la prima del tour – A Due Passi Dal Cielo del cantautore sordo Marco Frattini e la band Time Machine. Running e musica si incontrano nel brano. Amici, giornalisti e tanti ospiti per una serata ricca di emozioni.





Buona, anzi buonissima la prima di A Due Passi Dal Cielo, il tour 2025 che vede il ritorno di Marco Frattini, atleta e artista audioleso profondo, con spettacoli-concerto in tutta Italia.





Musica, tanti ospiti, entusiasmo e l’autoironia di Marco sono stati gli ingredienti del successo della prima serata di lunedì 20 gennaio al Massaua di Milano.





Il tour A Due Passi Dal Cielo di Marco Frattini inizia col botto con una conferenza stampa che si trasforma subito in una festa, vista la presenza di giornalisti ma anche tanti amici, tutti trascinati dall’energia e dalla gioia del momento di esibizione live al Massaua di Via Tadino a Milano. Marco Frattini è un personaggio sicuramente eclettico e trasversale, che ha fatto, senza troppi giri di parole, di ogni necessità virtù.





Forte di un’esperienza aspra e unica, propone uno spettacolo, una storia e un repertorio che emozionano e rievocano sonorità e ritmi travolgenti. Ad accompagnarlo una band d’eccezione, con Cristian Daniel alla batteria, Daniele Sala al basso e Rossella De Lucia, per creare un grande impatto sonoro in supporto a Frattini che – nonostante la grave menomazione – riesce a cantare e suonare lasciando increduli gli ascoltatori, per una kermesse di musica tutta suonata dal vivo, ricca di energia e una prova empirica di vera forza di volontà. Presenti alla serata, a testimonianza dell’affetto e del rispetto che circonda Marco, oltre alla grande festa organizzata per il lancio del tour, Lorenzo Benfenati (Project Manager Infront Italy, responsabile Run Rome The Marathon), Massimiliano Fava (Responsabile ParkRun Milano), Barbara Selis che segue la parte grafica (Piparula) e Alessandro Maraniello, musicista e atleta che ha in preparazione sette maratone in sette continenti.





"Ho conosciuto Marco un po’ di anni fa, è subito nata una bella amicizia dalla quale, negli anni, sono scaturiti progetti di lavoro in collaborazione. La prossima edizione di Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo sarà una pietra miliare, festeggeremo i 30 anni dell’evento. Questo anniversario ha attratto tantissimi atleti ed è già record di partecipazione di stranieri. Stiamo quindi lavorando ad un evento ricco di iniziative, tra queste anche la presenza di Marco che, oltre a partecipare all’expo village con lo stand dei suoi prodotti, omaggerà tutti i partecipanti con una card attraverso la quale ascoltare la sua canzone. Vi aspettiamo alla nostra festa, c’è spazio per tutti" ha dichiarato Lorenzo Benfenati, Project Manager Infront Italy di Run Rome The Marathon.





"Ho conosciuto Marco tramite amicizie comuni, sono stata travolta dal suo entusiasmo e mi sono proposta di mettere in grafica la sua canzone, creando la card rappresentativa del tour attraverso la quale scaricare il brano completo. La luna domina l’immagine ma per ciascuna tappa, sullo sfondo, vi saranno delle differenze in base alla città in cui si svolge il tour. La card di Run Rome The Marathon celebra la 30esima edizione ed è per questo che riporta il numero romano XXX" ha dichiarato Barbara Selis, in arte Piparula, illustratrice.





"Le ParkRun sono allenamenti di 5 km che si svolgono ogni sabato mattina in 2mila città di 21 Paesi di tutto il mondo. Per l’Italia, è Milano la città che gestisce il numero maggiore di partecipanti, con 15 appuntamenti all’anno che si ripetono da quasi nove anni. Si tratta di un allenamento altamente inclusivo, adatto a tutti, dai più veloci, tra questi anche il primato di questa specialità di 15’17”, ai camminatori. Grazie all’informatizzazione dell’evento, sappiamo che abbiamo atleti che partecipano da oltre 100 sabati e abbiamo registrato circa 30mila corse. Con Marco, stiamo lavorando alla possibilità di trasformare il suo brano nell’inno ufficiale della ParkRun" ha dichiarato Massimiliano Fava, responsabile ParkRun Milano





"Sono felice di essere qui, Marco è davvero una testimonianza di come l’energia mentale possa dare alla vita la piega desiderata. Nei prossimi giorni partirò per la World Marathon Challenge, una gara che vede 60 atleti affrontare 7 maratone in 7 continenti in 7 giorni, un’esperienza che è cresciuta in me, fisicamente, con la preparazione, iniziata lo scorso marzo, e mentalmente, sia per abituarmi a sforzo e fatica che dal punto di vista emozionale. Da giovane sono stato un cantautore e proprio come Marco, ho trovato nella corsa la chiave per riavvicinarmi alla musica" ha dichiarato Alessandro Maraniello, cantautore e runner ‘Marathoniello’.





"Per noi della band suonare con Marco non è difficile perché ha le idee molto chiare e la sua difficoltà fisica viene compensata dall’energia e dall’entusiasmo che ha dentro. Si tratta di un linguaggio diverso che abbiamo imparato ad interpretare e trasformare in musica. Marco si fida di noi, lo aiutiamo a dialogare con la musica ma spirito e anima sono suoi" ha dichiarato Cristian Daniel, Rossella de Lucia, Daniele Sala – Time Machine Band.





"Sono emozionatissimo, presentare qui il mio secondo brano in una serata ricca di ospiti e amici è speciale. Il brano “A due passi dal cielo” racconta gli effetti della corsa sull’animo. Quando mi allenavo raggiungevo spesso cime di alcune montagne e mi sembrava di toccare il cielo con un dito. Questa canzone è dedicata alla mia compagna di vita, Tatiana, spero possiate apprezzarla. Grazie di essere venuti" ha dichiarato Marco Frattini.





La serata è proseguita con l’interpretazione dei brani di Marco Frattini ma anche di alcune cover di canzoni di altri autori. Il tour proseguirà in diverse location e in concomitanza con gli eventi podisti più partecipati di tutto lo Stivale: Milano, Roma, Ravenna, Cuneo, Rimini, Verbania, Verona, Torino e non solo.





A due passi dal cielo: le date del tour





Queste le date del tour ‘A due passi dal cielo’ al momento in programma

20 gennaio – Massaua, Milano

21 gennaio – Massaua, Milano

8 febbraio – Music Center, Meda (MB) 14 febbraio – Vimercate (MB)

14 marzo – Roma

15 marzo – Expo Run Rome The Marathon, Roma

30 marzo – Matilda, Nova Milanese (MB)

12 aprile – Monte San Giorgio Trail, Piossasco (To)

20 giugno – Ravenna Music Race

26 luglio – Expo La Via dei Lupi, Limone Piemonte (CN)

Altre date si stanno aggiungendo e per tutti gli appuntamenti sono previsti ospiti a sorpresa.

Prevista la prevendita biglietti per tutte le date del Tour, direttamente dal portale iovedodicorsa, a questo link: https://iovedodicorsa.com/n-eventi/

Ad affiancare Marco Frattini in questo viaggio, Cristian Daniel, musicista e batterista, con il ruolo di direttore artistico, il bassista Daniele Sala e Mauro Teti, nelle vesti di Tour Manager.





Chi è Marco Frattini





Marco Frattini è nato a Milano nel luglio 1976 e dal 2006 audioleso profondo. Laureato in odontoiatria e protesi dentaria, chef diplomato, autore SIAE, si è occupato di odontoiatria speciale, ma ha lavorato anche come musicista e fonico. Maratoneta e 6 volte campione Italiano per la federazione F.S.S.I, è esperto di sistemi per l’inclusione culturale nella disabilità. Nel 2013 è sottoposto a due nuovi interventi chirurgici, che determineranno un deficit visivo all’occhio sinistro. Abbandonata la professione odontoiatrica, crea il brand IOVEDODICORSA, specializzato nella produzione, vendita di abbigliamento vario per il running e nella promozione di eventi podistici in Italia e nel mondo: www.iovedodicorsa.com . Già ideatore del progetto "Il teatro oltre il silenzio", ha lanciato nella primavera 2015 CiaoRunner, www.ciaorunner.com , il primo social-network al mondo dedicato all’ambito della corsa presentato in occasione della Milano City Marathon. Nel 2019 acquisisce la piattaforma www.runtheworld.it