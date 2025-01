Amish, il progetto della reunion si completa con l’EP 'Amish The Reunion 2023'

Il gruppo siciliano completa il progetto della reunion con il nuovo EP "Amish The Reunion 2023", un viaggio tra brani storici e inediti che celebra il passato e apre le porte al futuro. Annunciata anche una novità: alla band si aggiunge anche la voce del cantante Francesco Leonardi.





Dopo il clamoroso ritorno nel 2023, gli Amish, storica band siciliana degli anni Novanta, completano il loro progetto di reunion con la pubblicazione di "Amish The Reunion 2023". Questo EP rappresenta la sintesi perfetta del loro percorso artistico: un omaggio al passato e un ponte verso il futuro.





Il ritorno dopo trent’anni





Nati ad Acireale (Catania), all’inizio degli anni Novanta, gli Amish sono stati protagonisti di una stagione musicale vivace e creativa con il loro stile pop italiano, ispirato ai grandi cantautori e arricchito da arrangiamenti originali e una forte identità sonora. Dopo anni di concerti nei locali e nelle piazze siciliane, e la pubblicazione nel 1996 di un album di inediti, la band si separò, lasciando un vuoto nei fan. Ma nel 2023, dopo trent’anni di attesa, Giovanni Giuffrida, Emanuele Bella e Salvo Longo, hanno deciso di tornare insieme per lanciare un ambizioso progetto di reunion.





"Amish The Reunion 2023": l’EP della rinascita





Con la pubblicazione di "Amish The Reunion 2023", gli Amish chiudono simbolicamente il cerchio del loro ritorno. L’EP contiene dodici tracce, un mix di inediti scritti negli anni Novanta e durante i decenni di separazione, oltre a rivisitazioni dei loro brani più amati come "Città di notte" e "Canzoni".

Tra i nuovi pezzi spiccano "Non c’è magia", "You Are My Song", "Felici", che hanno già riscosso grande successo, conquistando le classifiche indipendenti italiane tra gli emergenti. L’album è un vero e proprio viaggio tra passato e presente, capace di emozionare i fan di lunga data e di conquistare nuove generazioni di ascoltatori.





Non solo musica: un progetto a tutto tondo





La reunion degli Amish non si è limitata alla musica. Il progetto ha dato vita anche a un docufilm, "Amish – Il Cuore oltre le Nuvole", già iscritto al Premio David di Donatello 2025, e a un audiolibro in cui i membri leggono i testi delle loro canzoni, regalando un’esperienza intima e profonda della loro storia e del loro percorso artistico.





Uno sguardo al futuro





Ma la storia degli Amish non finisce qui. Il loro viaggio continua con una grande novità: l’ingresso di Francesco Leonardi, nuova voce della band, che si affiancherà allo storico frontman Salvo Longo. Una scelta che segna il desiderio di guardare avanti, portando freschezza e nuove sfumature al loro sound.

"Questo EP è il culmine della nostra reunion, ma anche un nuovo inizio" hanno dichiarato i membri della band. "Con Francesco al nostro fianco, siamo pronti ad affrontare il futuro con la stessa energia e passione che ci hanno sempre accompagnato".

Con "Amish The Reunion 2023", gli Amish celebrano la loro storia, completano il percorso della loro reunion e aprono le porte a una nuova fase artistica. La loro musica, più viva che mai, promette di continuare a emozionare e ispirare.