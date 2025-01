7Lori, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Maria'

"Maria" è il primo brano pubblicato da 7Lori, artista italo-albanese di grande talento. La canzone nasce per spiegare la dipendenza che ognuno può avere riguardo al suo grande amore. Oppure no? L'artista non vuole essere esplicito nel parlare di sé. Lascia però capire che il brano forse parla di marijuana, ovvero della dipendenza da quella sensazione di relax e spensieratezza che questa sostanza può provocare... E vuol far immaginare a chi ascolta che invece sia una invece persona, l'oggetto della propria dipendenza. Chi ascolta, come sempre, può poi scegliere come vivere il brano. "Maria" è il primo brano pubblicato da 7Lori, artista italo-albanese di grande talento. La canzone nasce per spiegare la dipendenza che ognuno può avere riguardo al suo grande amore. Oppure no? L'artista non vuole essere esplicito nel parlare di sé. Lascia però capire che il brano forse parla di marijuana, ovvero della dipendenza da quella sensazione di relax e spensieratezza che questa sostanza può provocare... E vuol far immaginare a chi ascolta che invece sia una invece persona, l'oggetto della propria dipendenza. Chi ascolta, come sempre, può poi scegliere come vivere il brano.





Chi è 7Lori?





Loris Turja conosciuto anche come 7Lori è un artista albanese nato in italia. Lori è sempre stato un ragazzo appassionato con la musica ma purtroppo, nato in una famiglia povera e con vecchia mentalità dove non si apprezzava il nuovo e dove provare a far musica era una cosa inutile e da deboli, abbandonò il suo sogno in fretta. Lori quindi scrisse e basta fino a che non iniziò ad aiutare dei suoi amici per alcuni testi.

A 20 anni si convince che lui non vuole solo scrivere ma trasmettere le emozioni che prova dentro e così inizia a creare i suoi primi inediti e interpreta diverse cover. Partecipa poi a due talent show, senza però aggiudicarsi posizioni importanti. Collabora successivamente in Albania con diversi rapper piuttosto noti, finché non inizia una collaborazione con Icy Entertainment, casa discografica italiana basata ad Asti. Lori vuole solo creare un qualcosa che resti, un qualcosa che possa dire che la sua esistenza serve a qualcosa e a qualcuno... E soprattutto, vuol vivere di musica.