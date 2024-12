Turismo, Ryanair lancia la promozione record per l'estate 2025

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha lanciato la sua più grande promozione di sempre per l'estate 2025, offrendo numerosi posti a partire da soli 29,99 euro a tratta. Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha lanciato la sua più grande promozione di sempre per l'estate 2025, offrendo numerosi posti a partire da soli 29,99 euro a tratta.





Grazie al network leader del settore di Ryanair con oltre 235 destinazioni, ci sono così tante destinazioni tra cui scegliere, tra cui le migliori spiagge del Mediterraneo, isole soleggiate, vivaci vacanze in città e molto altro ancora.





La più grande promozione di Ryanair per l'estate 2025 si esaurirà rapidamente, quindi prenota subito la tua vacanza su www.ryanair.com per approfittare di tariffe a partire da 29,99 €, prima che i prezzi aumentino con l'inizio del nuovo anno.





Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: "Corri, non perdere tempo: Ryanair ha lanciato la nuova promozione con tantissimi posti a partire da soli 29,99 euro nella nostra più grande promozione di sempre per l'estate 2025, inclusi i voli per le principali località balneari, come Croazia, Lanzarote, Ibiza, Malaga, Sicilia e Tenerife, nonché per emozionanti destinazioni per una vacanza in città, come Amsterdam, Venezia, Roma, Madrid, Milano e Stoccolma. Queste tariffe si esauriranno sicuramente rapidamente, quindi assicurati di prenotare la tua vacanza per l'estate 2025 oggi su www.Ryanair.com ed evita di pagare prezzi più alti nel nuovo anno".