TheFork, Natale 2024 crescono le cene di gruppo e vince la cucina tradizionale

Photo credits: fonte ufficio stampa Team Lewis

Dicembre 2024 si conferma un periodo di grande fermento per le cene di gruppo. Secondo i dati registrati da TheFork, la principale piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e leader europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, le cene di gruppo (6 persone o più) hanno mostrato una crescita costante dal 2021. Gli incrementi vanno dal +48% nel 2022 rispetto al 2021, al +9% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo si conferma anche nei primi giorni del 2024, con un incremento del 20% per le cene di gruppo. Dicembre 2024 si conferma un periodo di grande fermento per le cene di gruppo. Secondo i dati registrati da TheFork, la principale piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e leader europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, le cene di gruppo (6 persone o più) hanno mostrato una crescita costante dal 2021. Gli incrementi vanno dal +48% nel 2022 rispetto al 2021, al +9% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo si conferma anche nei primi giorni del 2024, con un incremento del 20% per le cene di gruppo.





Carlo Carollo, Country Manager di TheFork, ha commentato: "Le cene di gruppo sono diventate un momento fondamentale per le persone, specialmente durante le festività, quando si celebra insieme a colleghi, amici e familiari. Siamo felici di vedere che sempre più utenti scelgono i ristoranti per creare esperienze uniche, e i dati confermano come le cene di gruppo siano una tendenza in crescita".





Le cene natalizie, infatti, si sono consolidate come un’occasione ideale per socializzare e festeggiare. Le cucine regionali italiane, nel loro insieme, restano le preferite degli utenti, e hanno visto una crescita notevole nella loro popolarità, passando dal 19% nel 2021 al 28% nel 2023. Le città dove le tavolate sono più numerose includono Monza, Milano e Palermo.





Per quanto riguarda le festività, anche le prenotazioni al ristorante tra Natale e l’Epifania hanno registrato una lieve crescita tra il 2022 e il 2023 e l’attesa è in linea con il trend storico. In tal caso, il 55% delle prenotazioni è per due persone, con una spesa media di 30€ a persona.





Tra i piatti più richiesti, figurano quelli della tradizione, come pasta fresca, bollito e i dolci natalizi come pandoro e panettone. Vi è anche chi opta per i ristoranti che offrono menù fissi pensati per le feste, sebbene questi restino una minoranza rispetto ai locali che preferiscono continuare con il menù alla carta anche durante le festività. Su TheFork, sono circa 150 i ristoranti che propongono menù fissi, con un prezzo medio che oscilla intorno ai 75 euro a persona.