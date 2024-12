Omicidio a Manhattan: caccia al killer del CEO di United-Healthcare

NEW YORK - Le autorità di New York continuano le ricerche dell’uomo che mercoledì scorso ha assassinato in piena Manhattan Brian Thompson, CEO di United-Healthcare. Il killer, secondo le indagini, potrebbe aver già lasciato la città, salendo su un autobus dalla stazione di Port Authority poche ore dopo il delitto. Nonostante la fuga, ha lasciato dietro di sé diversi indizi, tra cui uno zaino ritrovato a Central Park, dove si era rifugiato subito dopo l’omicidio.

La dinamica dell’omicidio

Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti del killer: arrivato a New York il 24 novembre su un autobus Greyhound, avrebbe studiato il luogo del delitto, davanti all’Hilton di Midtown, già lo stesso giorno. Ha soggiornato in un ostello dell’Upper West Side utilizzando documenti falsi, pagando sempre in contanti e mantenendo la mascherina sul volto per tutto il tempo, ad eccezione di un breve momento alla reception.

Il 4 dicembre, il killer si è recato nuovamente all’Hilton, dove ha eseguito l’agguato. La vittima, Brian Thompson, era considerato una figura di spicco nel mondo imprenditoriale, e l’omicidio ha destato grande clamore. Nonostante l’uomo sia stato ripreso in più occasioni dalle telecamere di sicurezza, le autorità non sono ancora riuscite a identificarlo.

La fuga e l’appello al pubblico

Secondo gli inquirenti, il killer avrebbe lasciato New York poco dopo l’omicidio. Ripreso mentre lasciava Central Park su una bici elettrica, è stato poi visto prendere un taxi diretto a Port Authority, da dove avrebbe preso un autobus per una destinazione non precisata.

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha dichiarato: "La polizia è sulla strada giusta", ma ha sottolineato l’importanza di agire rapidamente per evitare che le tracce si raffreddino. Adams ha fatto appello ai cittadini, invitandoli a esaminare attentamente le foto del sospettato diffuse dalla polizia, in particolare un’immagine in cui il killer sorride alla receptionist del suo ostello.

“Se qualcuno pensa di sapere chi sia, contatti immediatamente le autorità”, ha implorato il sindaco, aggiungendo che ogni segnalazione potrebbe essere cruciale per risolvere il caso.

Le indagini continuano, ma il tempo stringe, e la cattura del killer resta una corsa contro il tempo.