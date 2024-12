La malinconia natalizia colpisce un italiano su 4

Lo rivela un sondaggio di IKONO, rete di spazi immersivi, che ha indagato il fenomeno del Christmas Blues





MILANO – Il Natale porta con sé un’atmosfera magica e unica in grado di illuminare case e città. Ma non per tutti rappresenta sempre un momento di festa. Per qualcuno, infatti, insieme alle luci scintillanti, ai regali e alle tradizioni, arrivano anche sensazioni malinconiche e nostalgiche. Questo fenomeno, noto come Christmas Blues, è una sorta di malessere emotivo che può manifestarsi in molteplici forme: tristezza, ansia, senso di solitudine, stress legato agli impegni sociali e familiari, o una certa difficoltà nell’affrontare le alte aspettative di felicità che il periodo natalizio porta con sé.





IKONO Roma, rete di spazi immersivi attiva in altre sette città europee, ha chiesto alla sua community e ai suoi visitatori quali emozioni provano durante il Natale. Il campione ha rivelato che il 56% si sente principalmente grato e felice, mentre il 24% prova tristezza e malinconia. Un dato che sottolinea come le festività, pur essendo associate alla gioia, possano amplificare emozioni di disagio e solitudine. La restante percentuale si divide tra chi alterna momenti spensierati a sentimenti di noia e nostalgia (11%), e chi invece si dichiara indifferente al clima natalizio (9%).





Le cause del Christmas Blues





Ma quali sono i principali motivi di questa malinconia? Più di un terzo degli intervistati (34%) afferma che il Christmas Blues è causato dalla pressione sociale di dover essere felici in questo periodo. Il 29% lo collega ai ricordi passati legati al Natale, spesso trascorsi con persone che non ci sono più. Anche i disaccordi familiari o le difficoltà relazionali sono spesso la causa di questo turbamento (14%), seguita dall’assenza o distanza dalle persone care (12%).





Natale, tra tradizione e nuove tendenze





Nonostante il velo di malinconia, durante le feste prevale la tradizione: il 73% degli intervistati ha dichiarato di trascorrere il Natale in compagnia di famiglia o amici, ma piano piano si stanno affermando alternative più individuali e particolari. Il 14% afferma che ama sfruttare questo periodo per viaggiare o visitare nuovi luoghi, il 7% preferisce esplorare la città in cui vive o partecipare a eventi, mentre il 6% sceglie di trascorre le festività da solo in tranquillità.





Le esperienze immersive come via di fuga





"Le esperienze immersive che offriamo sono progettate per trasportare le persone in mondi nuovi e stimolanti, lontano dalle pressioni quotidiane e dallo stress" ha dichiarato Fernando Pastor Troya, CEO e co Founder di IKONO "Secondo la nostra community, visitare uno spazio immersivo è un’esperienza positiva che regala spensieratezza (28%) e ispirazione (24%). Durante il periodo natalizio, che può essere particolarmente carico di aspettative e di emozioni, queste attività possono rappresentare un'alternativa ideale per chi desidera ritrovare un senso di leggerezza, una maggiore connessione con sé stessi e la gioia nel condividere momenti unici con gli altri. Offrendo una via di fuga sana e coinvolgente, speriamo che tutti possano vivere un Natale più sereno, all'insegna dell’allegria e della serenità".

Il periodo natalizio è da sempre un mix di emozioni contrastanti: in questo contesto, le esperienze immersive emergono come un'opportunità unica grazie alla loro offerta alternativa e stimolante. Realtà come IKONO permettono alle persone di staccare dalla routine, di esplorare nuovi mondi e di ritrovare la serenità, trovando momenti positivi e rigeneranti anche durante le feste. Diversi studi recenti hanno infatti evidenziato gli effetti benefici sulla salute dei visitatori di musei, spazi immersivi e luoghi culturali, confermando come esperienze di questo tipo possano favorire il benessere psicofisico, offrendo una valida alternativa alle tradizionali forme di intrattenimento.