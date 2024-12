La BCE taglia i tassi di interesse: nuova riduzione di 25 punti base

FRANCOFORTE - La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato oggi un nuovo taglio dei tassi di interesse, il quarto consecutivo dall'inizio del ciclo di allentamento monetario avviato a giugno. La riduzione, pari a 25 punti base, conferma l'impegno dell'istituto guidato da Christine Lagarde nel sostenere l'economia dell'Eurozona in un contesto di inflazione in rallentamento e crescita moderata.

Con questa decisione, i tassi di riferimento scendono ulteriormente:

Tasso sui depositi : Ridotto al 3%.

: Ridotto al 3%. Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali : Portato al 3,15%.

: Portato al 3,15%. Tasso sui prestiti marginali: Ridotto al 3,40%.

Obiettivi della politica monetaria

La mossa della BCE riflette l’intento di stimolare la domanda interna e favorire condizioni di credito più favorevoli per imprese e famiglie. Il taglio arriva in un momento in cui l’inflazione, pur essendo ancora sopra il target del 2%, sta mostrando segni di rallentamento rispetto ai picchi raggiunti nei mesi scorsi.

In una nota ufficiale, la BCE ha ribadito la necessità di mantenere un approccio flessibile e attento ai dati economici futuri. “La politica monetaria continuerà ad essere calibrata per assicurare la stabilità dei prezzi nel medio termine, sostenendo al contempo la crescita economica”.

Implicazioni per l'Eurozona

La riduzione dei tassi avrà un impatto diretto sul costo del credito:

Mutui e prestiti : I consumatori potrebbero beneficiare di tassi più bassi sui finanziamenti, favorendo l’acquisto di case e beni durevoli.

: I consumatori potrebbero beneficiare di tassi più bassi sui finanziamenti, favorendo l’acquisto di case e beni durevoli. Imprese: Le condizioni di finanziamento più favorevoli potrebbero incentivare nuovi investimenti e aumentare la competitività delle aziende.

Tuttavia, gli analisti restano divisi sull'efficacia di ulteriori tagli in un contesto di politiche monetarie già espansive. Alcuni temono che il margine di manovra della BCE stia diventando sempre più ristretto, mentre altri sottolineano l'importanza di accompagnare queste misure con politiche fiscali più incisive da parte dei governi nazionali.