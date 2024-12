Il Panettone del Marmo: da Carrara al Quirinale, a Londra

CARRARA - Il 3 dicembre 2024 ha segnato una data storica per l'eccellenza gastronomica italiana. Due preziosi "Panettoni del Marmo" hanno lasciato Carrara per intraprendere viaggi carichi di significato e promesse. Il primo, destinato al Presidente della Repubblica Italiana, rappresenta un omaggio alla tradizione e all'innovazione del Bel Paese. Il secondo, diretto a Londra presso il rinomato ristorante dello chef stellato Gordon Ramsay all'Hotel Savoy, si prepara a conquistare il palato e l'immaginazione della stampa inglese, aprendo le porte al mercato internazionale. - Il 3 dicembre 2024 ha segnato una data storica per l'eccellenza gastronomica italiana. Due preziosi "Panettoni del Marmo" hanno lasciato Carrara per intraprendere viaggi carichi di significato e promesse. Il primo, destinato al Presidente della Repubblica Italiana, rappresenta un omaggio alla tradizione e all'innovazione del Bel Paese. Il secondo, diretto a Londra presso il rinomato ristorante dello chef stellato Gordon Ramsay all'Hotel Savoy, si prepara a conquistare il palato e l'immaginazione della stampa inglese, aprendo le porte al mercato internazionale.





L'Arte della Marmo Cottura





Il "Panettone del Marmo" è il frutto dell'ingegno del maestro pasticcere Gianpaolo Bassi delle pasticcerie Lievita.

La sua innovativa tecnica di "Marmo Cottura", brevettata dopo anni di ricerca e sperimentazione, rappresenta una rivoluzione nel mondo della pasticceria. Questo metodo unico sfrutta le proprietà termiche del pregiato marmo di Carrara, conferendo al panettone una texture e un sapore ineguagliabili.

Il processo di Marmo Cottura prevede l'utilizzo di blocchi di marmo bianco delle Alpi Apuane, ricchi di carbonato di calcio. Questa componente naturale ha la straordinaria capacità di rendere gli alimenti più alcalini, neutralizzando l'acidità in modo completamente naturale. Il risultato è un panettone dalla sofficità incomparabile e dalla digeribilità superiore.





Il Marmo di Carrara: un'eredità millenaria





Il marmo di Carrara, estratto dalle cave delle Alpi Apuane, è universalmente riconosciuto come uno dei materiali più pregiati al mondo. La sua storia millenaria risale all'epoca romana, quando veniva chiamato "marmor lunensis". Questo marmo bianco ha dato vita a capolavori immortali, dal David di Michelangelo alla Pietà, diventando simbolo dell'eccellenza artistica italiana.

Recentemente, il marmo di Carrara è stato riconosciuto come bene identitario del patrimonio italiano, un riconoscimento che ne sottolinea l'importanza non solo economica ma anche culturale per il nostro Paese.





Un gesto simbolico per l'Italia





L'invio del Panettone del Marmo al Presidente della Repubblica non è solo un omaggio culinario, ma un gesto carico di significato. Rappresenta l'unione tra tradizione e innovazione, tra arte e gastronomia, elementi che da sempre contraddistinguono l'eccellenza italiana. Questo dono simboleggia la capacità del nostro Paese di reinventarsi, mantenendo salde le proprie radici culturali.





La conquista dei mercati internazionali





La presentazione del Panettone del Marmo a Londra, presso uno dei templi della gastronomia mondiale, segna l'inizio di un'avventura internazionale per questa eccellenza italiana. L'evento esclusivo all'Hotel Savoy non solo introdurrà il prodotto al mercato estero, ma fungerà da ambasciatore del Made in Italy di alta qualità.

Il potenziale impatto sui mercati internazionali è considerevole. Il Panettone del Marmo si propone come un prodotto di lusso che trascende i confini stagionali, ideale come regalo gourmet o come prelibatezza per occasioni speciali durante tutto l'anno.

Il viaggio del Panettone del Marmo da Carrara al Quirinale e a Londra rappresenta più di un semplice trasferimento di merci. È un viaggio che porta con sè la storia millenaria del marmo di Carrara, l'innovazione della pasticceria italiana e le aspirazioni di un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Questo panettone unico al mondo si prepara a diventare non solo un simbolo del Natale italiano, ma un ambasciatore permanente del gusto e dell'eccellenza del nostro Paese.