Il Circo cambia volto, e diventa un intrattenimento che rispetta e ispira

A Bovisio Masciago il 31 dicembre la prima tappa di uno spettacolo senza animali, ma solo pura magia e arte: il Circo Internazionale Città di Roma Fratelli Bizzarro diventa il nuovo teatro popolare, per un intrattenimento che rispetta ed ispira





ROMA - Il 31 dicembre a Bovisio Masciago (MB) si terrà la prima data di una nuova straordinaria forma di circo. Immaginate un luogo dove sogni e realtà si incontrano sotto un tendone colorato, un luogo in cui la magia dell'arte abbatte ogni confine e parla a tutti, senza distinzione. Questo luogo esiste, ed è il Circo Internazionale Città di Roma Fratelli Bizzarro, che oggi si trasforma in un vero e proprio teatro popolare, una fucina di emozioni, cultura e spettacolo.





Dimenticate l’immagine tradizionale del circo.





Il Circo Internazionale Città di Roma Fratelli Bizzarro rappresenta un’idea moderna e rivoluzionaria, dove l’arte circense diventa protagonista di un’esperienza raffinata e coinvolgente. Non ci sono più animali in pista ma grandi artisti internazionali che portano sul palco numeri mozzafiato: acrobati che sfidano la gravità, giocolieri di incredibile precisione, clown che regalano sorrisi e riflessioni, e performer che incantano con spettacoli che sono vere opere d’arte in movimento.





Il circo è ora un luogo magico, fatto di storie universali raccontate attraverso il linguaggio del corpo, del ritmo e dell’immaginazione.





È uno spazio in cui ogni spettacolo diventa un ponte tra culture, un simbolo di pace e fratellanza, dove artisti di tutto il mondo lavorano insieme, mostrando che l’arte è il linguaggio universale che unisce tutti.





Nel Circo Internazionale Città di Roma Fratelli Bizzarro non esistono confini: artiste russe e ucraine collaborano con armonia, affiancate da artisti di diverse nazionalità e culture, come brasiliani, indiani, colombiani e molti altri, dando vita a un mosaico umano che celebra la diversità e l’unità.





A rendere tutto ancora più speciale è la nascita della collaborazione con Operazione Artisti, realtà sita in Brianza specializzata nella produzione e promozione di eventi musicali e teatrali, che trasforma il tendone in un crocevia di arti performative.





Accanto al tradizionale programma circense prenderà vita la rassegna Operazione Circus-Theater con artisti e performer di fama che porteranno sul palco concerti, spettacoli teatrali, coreografie mozzafiato e momenti di pura comicità. È la dimostrazione che il circo non è solo intrattenimento, ma un vero laboratorio culturale, capace di coinvolgere ed emozionare ogni spettatore.





La collaborazione si inaugura il 31 dicembre a Bovisio Masciago (MB), con una serata che celebra la fine dell’anno e l’inizio di un nuovo viaggio nel 2025:

- Ore 22:00 – Circo Internazionale Città di Roma Fratelli Bizzarro presenta “Emotional Experience Show”, un’esibizione spettacolare che unisce acrobazie, poesia visiva e una narrazione emozionante. Gli artisti del circo condurranno il pubblico in un viaggio unico, fatto di sogni, adrenalina e bellezza.

- Ore 23:30 – Operazione Artisti presenta Disco Party anni ’70 ’80 ’90 con DJ Nico Carminati di Virgin Radio

Dopo l’incanto dello spettacolo, il tendone si trasformerà in una grande pista da ballo, con tanto di area bar e buffet, per scatenarsi al ritmo delle decadi che hanno fatto la storia della musica, accogliendo il nuovo anno con energia e divertimento.





"Siamo felici di unire le forze con il Circo Città di Roma Fratelli Bizzarro per una proposta culturale che ha dei principi etici e promuova forme di intrattenimento vario, di qualità e alla portata di tutti" ha dichiarato Bruno Di Stasi, direttore di Operazione Artisti. "Abbiamo definito questa collaborazione Operazione Circo-Teatro proprio perché, oltre alle esibizioni circensi di alto livello del Circo Città di Roma Fratelli Bizzarro, in alcuni giorni prestabiliti il circo potrà trasformarsi in un vero e proprio Teatro, offrendo al pubblico ulteriori eventi che coniugano divertimento, emozione e valori importanti. Capodanno poi è solo l’inizio. Da gennaio il programma del circo sarà arricchito con serate dedicate a musica dal vivo, teatro, danza e cabaret, ospitando grandi nomi e artisti emergenti, per una rassegna che lascerà spazio solo alla bellezza dell’arte ed alla creatività. La stagione congiunta coinvolgerà diverse città italiane. Vi aspettiamo intanto il 31 dicembre a Bovisio Masciago per cominciare insieme un 2025 fatto di emozioni, magia e cultura. Il tendone è pronto, mancate solo voi" conclude Di Stasi.