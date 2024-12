Il caffè scalda l’atmosfera delle feste con il profumo del pan di zenzero

Photo credits: Images courtesy of Ditta Artigianale – fonte ufficio stampa Omnicom PR Group

Da Natale all’Epifania, ogni momento di festa è perfetto per scoprire il caffè con i sapori tipici dei dolci di questo magico periodo dell’anno. La ricetta firmata da Francesco Sanapo, pluripremiato campione barista e assaggiatore, per Consorzio Promozione Caffè.





Durante le feste, non si brinda solo con prosecco o spumante. Sarà "colpa" dei tanti pranzi e cenoni a cui si è felicemente costretti, ma tra Natale, Capodanno e l’Epifania il caffè diventa la bevanda perfetta per accompagnare i tipici dolci di questo periodo. Oltre ai classici pandoro e panettone, a conquistare il palato di grandi e piccini è il pan di zenzero, con gli iconici biscottini decorati a forma di omino e di casetta che decorano la tavola.





Il profumo e il sapore speziati del gingerbread incontrano l’aroma e il gusto deciso del caffè in questa ricetta firmata da Francesco Sanapo, pluripremiato campione barista e assaggiatore e membro di Consorzio Promozione Caffè.





La ricetta del caffè al profumo di pan di zenzero di Francesco Sanapo





Ingredienti:





1 shot di caffè espresso

160 g zucchero

250 g acqua

45 g melissa

1 stecca di cannella piccola

1 pezzo di zenzero fresco (circa 3 cm)

5 pezzi di chiodi di garofano

2 g noce moscata

3 g pepe

200 ml di bevanda vegetale all’avena





Procedimento:





Mettere lo zucchero, l’acqua e le spezie in una pentola e fare bollire finché lo zucchero non sarà sciolto, quindi abbassare il fuoco e lasciare sobbollire fino a ottenere la consistenza di uno sciroppo. Filtrare per rimuovere le spezie. Versare 25 gr dello sciroppo ottenuto in un bicchiere e aggiungervi il caffè espresso e la bevanda all’avena montata. Guarnire con cannella o cacao.